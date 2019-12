আত্রাইয়ে তিন দিন ব্যাপী জাতীয় বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন

নাজমুল হক নাহিদ, আত্রাই(নওগাঁ) প্রতিনিধিঃ নওগাঁর আত্রাইয়ে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে “জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি” শ্লোগানে তিন দিন ব্যাপী ৪১ তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ, বিজ্ঞান মেলা এবং ৪১ তম জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে বিয়াম ল্যাবরেটরী স্কুল ও কলেজ প্রাঙ্গনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রনালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের তত্ত্বাবধানে তিন দিন ব্যাপী মেলার উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. ছানাউল ইসলাম।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা বেলাল হোসেন, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুস ছালাম, অধ্যক্ষ মাহবুবুল আলম দুলু, গোলাম কিবরিয়া, আব্দুর রহমান রিজভি, হেলাল উদ্দিন, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জিল্লুর রহমান প্রমুখ।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন যুব উন্নয়ন অফিসার মো. ফজলুল হক।

মেলায় উপজেলার স্কুল ও কলেজের ক্ষুদে বিজ্ঞানীরা অংশ গ্রহণ করে।