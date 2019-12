কৃষকদের খাদ্য-শস্য উৎপাদন মূল্য কমাতে, সারের দাম কমানো হয়েছে………. মুঞ্জু

বগুড়া জেলা কৃষকলীগের সাধারন সম্পাদক মঞ্জুরুল হক মঞ্জু বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে বর্তমান ধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে ১৯৯০ সালে কৃষককে সারের জন্য জীবন দিতে হয়েছিল। নির্বিচারে বাংলার কৃষকের উপর গুলি চালিয়ে হত্যা করা হয়েছিল অসহায় কৃষকদের। কিন্তু বর্তমানে সরকার কৃষিকাজে ব্যবহৃত সকল পণ্যের উপর ভুর্তুকি প্রদান করেছেন। কৃষকদের খাদ্য-শস্য উৎপাদন মূল্য কমাতে, সারের দাম কমানো হয়েছে। তাই বর্তমানে ডিএপি সারের বর্তমান মূল্য ২৫ টাকা থেকে ৯ টাকা কমিয়ে ১৬ টাকা নির্ধারন করেছেন। এর জন্য প্রধানমন্ত্রী সহ কৃষি মন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক এম.পি, বাংলাদেশ কৃষকলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সমির চন্দ্র চন্দ, সাধারন সম্পাদক এ্যাড. উম্মে কুলছুম স্মৃতি সহ সহকল নেতৃবৃন্দ কে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বাংলাদেশ কৃষকলীগ শিবগঞ্জ উপজেলা শাখার আয়োজনে সারের দাম কমানোর প্রেক্ষিতে সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে এক বিশাল আনন্দ মিছিল শেষে এক পথসভায় উপরোক্ত কথাগুলো বলেন। উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক আবু বক্কর সিদ্দিক বিপুলের সঞ্চালনে উক্ত সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, জেলা আওয়ামীলীগ নেতা শিবগঞ্জ পৌর মেয়র তৌহিদুর রহমান মানিক, উপজেলা আওয়ামীলীগ সাধারন সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তা, উপজেলা আওয়ামীলীগ সাংগঠনিক সম্পাদক এমদাদুল হক এমদাদ। আরও বক্তব্য রাখেন, বগুড়া জেলার কৃষকলীগের সহ সভাপতি আবু বক্কর সিদ্দিক রাজা, ইকবাল হোসেন, যুগ্ম সাধারন সম্পাদক শাহিন কাদির জোয়ারদার, সাংগঠনিক সম্পাদক আখতারুজ্জামান তুষার, বগুড়া জেলা সদস্য নুরুল ইসলাম নুরু। এসময় উপস্থিত ছিলেন, পৌর কৃষকলীগ সভাপতি মাহাবুর রহমান, ময়দানহাট্টা ইউনিয়ন কৃষকলীগ সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন, সাধারন সম্পাদক ডাঃ ইউসুফ আলী, আটমুল ইউনিয়ন কৃষকলীগ সাধারন সম্পাদক আসাদুল্লাহ আসাদ সহ বিভিন্ন ইউনিয়ন ও পৌর কৃষকলীগের নেতৃবৃন্দ।

জিএম মিজান শিবগঞ্জ বগুড়া প্রতিনিধি

