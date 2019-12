রাবির সান্ধ্যকোর্স বাতিলের সিদ্ধান্তে পর্যালোচনা কমিটি গঠন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক, রাবি:

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সান্ধ্যকোর্স কোর্স থাকা না থাকার যৌক্তিকতা পর্যালোচনায় একটি কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫১ তম একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় এ কমিটি গঠন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের প্রশাসক অধ্যাপক ড. প্রভাষ কুমার কর্মকার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এম আব্দুস সোবহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. আনন্দ কুমার সাহাকে প্রধান করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট এ পর্যালোচনা কমিটি গঠন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদগুলোর ডীনদেরকে কমিটিতে রাখা হয়েছে।

অধ্যাপক প্রভাষ জানান, আগামী একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় গঠিত কমিটি পর্যালোচনা উপস্থাপন করবেন। তাদের পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে সান্ধ্যকোর্স থাকা না থাকার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

এদিকে সভায় ৪৭ জনকে পিএইচডি এবং ১২ জনকে এমফিল ডিগ্রি প্রদান করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এছাড়া চাকুরির ক্ষেত্রে কোড নিয়ে সমস্যা থাকা বিভাগুলোকে নির্দিষ্ট একটি কোডের অন্তর্ভূক্ত করা হবে বলেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেখানে।