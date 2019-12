কনকনে শীতে স্মার্টফোনপ্রেমীদের জন্য জমজমাট সুযোগ দিচ্ছে দেশীয় প্রযুক্তিপণ্য নির্মাতা ওয়ালটন। প্রতিষ্ঠানটির ‘উইন্টার সেল’-এর আওতায় মাত্র ৬ হাজার ৪৯৯ টাকায় ক্রেতারা পাচ্ছেন ৩ গিগাবাইট র‌্যামের স্মার্টফোন। যার মডেল ‘প্রিমো এইচএইট টার্বো’। শক্তিশালী প্রসেসর সমৃদ্ধ আকর্ষণীয় ডিজাইনের এই হ্যান্ডসেটটি হ্রাসকৃত মূল্যে কেনা যাবে ২৬ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত।

ওয়ালটন মোবাইলের হেড অব সেলস আসিফুর রহমান খান জানান, ‘প্রিমো এইচএইট টার্বো’ ফোনটির রেগুলার মূল্য ৭,৫৯৯ টাকা। কিন্তু ‘উইন্টার সেল’-এর আওতায় ক্রেতাদের হ্যান্ডসেটটি ১১০০ টাকা কমে দেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের বাজারে বর্তমানে সবচেয়ে সাশ্রয়ী মূল্যের ৩জিবি র‌্যামের ফোন এটি। দেশের সব ওয়ালটন প্লাজা, অনলাইনে ই-প্লাজা (eplaza.waltonbd.com) এবং ওয়ালটন মোবাইলের ব্র্যান্ড আউটলেট থেকে ফোনটি কেনার ক্ষেত্রে এ সুবিধা পাওয়া যাবে।

ওয়ালটন সূত্রে জানা গেছে, এই ফোনটিতে ব্যবহৃত হয়েছে আইপিএস প্রযুক্তির ১৮:৯ রেশিওর ফুল-ভিউ ডিসপ্লে। ৫.৪৫ ইঞ্চির এইচডি প্লাস পর্দার রেজ্যুলেশন ১৪৪০ বাই ৭২০ পিক্সেল। ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রিন সুবিধাযুক্ত স্মার্টফোনটিতে রয়েছে ধুলা ও আঁচররোধী ২.৫ডি কার্ভড গ্লাসও। ফলে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার এবং ভিডিও দেখা, গেম খেলা, বই পড়া বা ইন্টারনেট ব্রাউজিংয়ে অনন্য অভিজ্ঞতা পাবেন গ্রাহক।

‘প্রিমো এইচএইট টার্বো’ ফোনে ব্যবহৃত হয়েছে ১.৫ গিগাহার্জ গতির কোয়াডকোর প্রসেসর। সঙ্গে রয়েছে ৩ জিবি ডিডিআর৩ র‌্যাম এবং পাওয়ার ভিআর জিই৮১০০ গ্রাফিক্স। ফলে এর কার্যক্ষমতা ও গতি বেশ। বিভিন্ন অ্যাপস ব্যবহার, ইন্টারনেট ব্রাউজিং, থ্রিডি গেমিং এবং দ্রুত ভিডিও লোড ও ল্যাগ-ফ্রি ভিডিও স্ট্রিমিং সুবিধা পাওয়া যাবে। ফোনটির অভ্যন্তরীণ মেমোরি ১৬ গিগাবাইটের। যা মাইক্রো এসডি কার্ডের মাধ্যমে ৬৪ গিগাবাইট পর্যন্ত বাড়ানো যাবে।

অ্যানড্রয়েড ৮.১ ওরিও অপারেটিং সিস্টেমে পরিচালিত ফোনটির পেছনে রয়েছে এলইডি ফ্ল্যাশযুক্ত ৮ মেগাপিক্সেল সনি ক্যামেরা, যাতে ফুল এইচডি ভিডিও ধারণ করা যাবে। আকর্ষণীয় সেলফির জন্য সামনে রয়েছে ৮ মেগাপিক্সেল সনি ক্যামেরা সেন্সর। ক্যামেরায় নরমাল মোড ছাড়াও রয়েছে প্রো মোড, ফেস বিউটি, ফেস ডিটেকশন, ডিজিটাল জুম, সেলফ টাইমার, অটো-ফোকাস, টাচ-ফোকাস, এইচডিআর, প্যানোরমা, সিন মোড, ফিংগার ক্যাপচারসহ অসংখ্য আকর্ষণীয় ফিচার।

পর্যাপ্ত পাওয়ার ব্যাকআপের জন্য স্মার্টফোনটিতে ব্যবহৃত হয়েছে ৩২০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ারের লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি। কানেক্টিভিটি হিসেবে আছে ডুয়াল ব্যান্ড ওয়াই-ফাই, ব্লুটুথ ভার্সন ৪, মাইক্রো ইউএসবি ভার্সন ২, ওয়ারলেস ডিসপ্লে, ল্যান হটস্পট, ওটিএ এবং ওটিজি। সেন্সর হিসেবে আছে গ্রাভিটি (থ্রিডি), জিপিএস, এ-জিপিএস, লাইট (ব্রাইটনেস), প্রোক্সিমিটি ইত্যাদি। ফোনের সুরক্ষায় রয়েছে ফেস আনলক এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর। দেয়া যাবে স্ক্রিন লক পাসওয়ার্ডও।

মিডনাইট ব্লু, রোজ গোল্ড এবং টোয়াইলাইট ব্লু এই তিনটি আকর্ষণীয় রঙে হ্যান্ডসেটটি পাওয়া যাচ্ছে। এর অন্যান্য ফিচারের মধ্যে রয়েছে ডুয়াল সিমে ফোরজি নেটওয়ার্ক সাপোর্ট, রেকর্ডিং সুবিধাসহ এফএম রেডিও, ফুল এইচডি ভিডিও প্লে-ব্যাক, নোটিফিকেশন লাইট, ইত্যাদি।

দেশে তৈরি এই স্মার্টফোনে রয়েছে বিশেষ রিপ্লেসমেন্ট সুবিধা। স্মার্টফোন কেনার ৩০ দিনের মধ্যে ত্রুটি ধরা পড়লে ফোনটি পাল্টে ক্রেতাকে নতুন আরেকটি ফোন দেয়া হবে। এছাড়াও, ১০১ দিনের মধ্যে প্রায়োরিটি বেসিসে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ক্রেতা বিক্রয়োত্তর সেবা পাবেন। তাছাড়া, স্মার্টফোনে এক বছরের এবং ব্যাটারি ও চার্জারে ছয় মাসের বিক্রয়োত্তর সেবা তো থাকছেই।