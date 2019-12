উলিপুরে কাল্ব এর বার্ষিক সাধারণ সভা

হাফিজুর রহমান সেলিম, উলিপুর (কুড়িগ্রাম)

কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ (কাল্ব) এর ৯ম বার্ষিক সাধারণ সভা বুধবার (২৫ ডিসেম্বর) উলিপুর মহিলা ডিগ্রি কলেজে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর জেলা কাল্ব এর ব্যবস্থাপক উজ্জ্বল কুমার মিত্র, উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:(কাল্ব) এর চেয়ারম্যান বিষাদ চন্দ্র বর্মণের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, উলিপুর মহিলা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ দেবব্রত রায়, কাল্ব এর কুড়িগ্রাম জেলা প্রোগাম অফিসার সাদেকুল ইসলাম, উলিপুর উপজেলা কাল্ব এর সেক্রেটারি মাসুদ সরকার, উলিপুর উপজেলা ব্যবস্থাপক আব্দুর রউফ প্রমুখ। সভায় আয়-ব্যয় হিসাব সহ নানা বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল সদস্যদের মাঝে শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করা হয়।

Please follow and like us: