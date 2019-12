একসঙ্গে ১৭টি সন্তানের জন্ম দিলেন এক মার্কিন মহিলা! এবং আশ্চর্যজনক ভাবে এরা প্রত্যেকেই ছেলে৷ কিন্তু ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে মার্কিন নিবাসী ক্যাথরিন ব্রিজের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার ছবি৷

জন্মের কয়েক মাস পর তাঁর ১৭টি শিশুর ছবি৷ যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে নেটিজেনদের মধ্যে তৈরি হয়েছে প্রবল কৌতূহল৷ অনেকেরই প্রশ্ন, বাস্তবে সত্যি কি এমনটা সম্ভব? এবার সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে প্রকাশ্যে এসেছে এমন এক সত্য, যা দেখে-শুনে-পড়ে চক্ষুচড়ক গাছ হয়ে গিয়েছে ওই নেটিজেনদেরই৷

জানা যায়, ৩০ মে রিচার্ড ক্যামেরিন্টা ডে নামের এক ফেসবুক ব্যবহারকারী একটি পোস্ট করেন৷ যেখানে তিনি দাবি করেন, ওয়ার্ল্ড রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন মার্কিন নিবাসী ক্যাথরিন ব্রিজ৷

তিনটি ছবি দিয়ে রিচার্ড জানান, একই সঙ্গে ১৭টা শিশুর জন্ম দিয়েছেন ক্যাথরিন৷ এবং এরা প্রত্যেকেই ছেলে৷ তিনটি ছবির, প্রথমটিতে ক্যাথরিনকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় দেখা গেলেও, বাকি দুটি ছবিটিতে তাঁর ১৭টি শিশুকে দেখা যায়৷ এবং রিচার্ডের এই পোস্ট প্রকাশ্যে আসতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় হইচই পড়ে যায়৷ পোস্টটি ৩৩ হাজারের মতো শেয়ার হয়৷ নেটিজেনদের মধ্যে প্রবল কৌতূহল তৈরি হয়৷ এবং তথ্য খুজতে গিয়ে বেরিয়ে আসে আসল সত্য৷

আরও জানা যায়, এই ছবিটি দিয়ে প্রথম খবর করে ‘ওয়ার্ল্ড নিউজ ডেইলি রিপোর্ট’ নামের একটি ওয়েবসাইট৷ ফেক নিউজ বা ভুয়া খবর করার জন্য যারা বিশেষ ভাবে জনপ্রিয়৷ আরও জানা গিয়েছে, খবরটির সঙ্গে অন্তঃসত্ত্বা মহিলার যে ছবিটি দেওয়া হয়েছে, সেটিও এডিটেড৷