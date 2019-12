কুড়িগ্রামে প্রেসবিটেরিয়ান চার্চে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের বড় দিনের উৎসব পালিত

আনোয়ার হোসেন, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : তারিখ-২৫.১২.১৯ইং

উপাসনা, প্রার্থনা, আনন্দ উৎসব ও উপহার বিনিময়সহ নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে কুড়িগ্রামে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বড় দিনের উৎসব খ্রিস্টমাস ডে পালিত হয়েছে। বুধবার সকাল ১১টায় বড় দিন উপলক্ষে জেলা সদরের পৌর এলাকার পুরাতন স্টেশন রোডের পাশে কুড়িগ্রাম প্রেস বিটেরিয়ান চার্চের পালক রেভারেন্ড ফোরকান আল মসিহ্ বিশেষ উপাসনায় প্রার্থনাসহ বাইবেল থেকে ভক্ত অনুরাগীদের মাঝে শিক্ষা দান করেন। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি এডভোকেট মো: আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। এসময় রেভারেন্ড ফোরকান আল মসিহ্, শিমিয়ন সরকারসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। শেষে ভক্ত অনুরাগীরা পরস্পর পরস্পরের মধ্যে কুশল বিনিময়সহ উপহার বিনিময় করেন।

