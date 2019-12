ডোমারে বাল্য বিয়ে,জন্মনিবন্ধন ও নারী সহিংসতা প্রতিরোধে উঠান বৈঠক ও গন নাটক অনুষ্ঠিত

গোপাল চন্দ্র রায়-ডোমার(নীলফামারী)প্রতিনিধিঃ-নীলফামারীর ডোমারে বাল্য বিবাহ,জন্ম নিবন্ধন ও নারী সহিংসতা প্রতিরোধে উঠান বৈঠক ও সামাজিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার(২৫ডিসেম্বর) বিকেলে ইন্ডিং চাইল্ড ম্যারেজ থ্রো এ্যাডলেন্স ইমপাওয়ারমেন্ট প্রকল্পের আয়োজনে এবং ইউনিসেফের সহযোগীতায় উপজেলার ৬নং পাঙ্গা মটুকপুর ইউনিয়নের মটুকপুর ২নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত উঠান বৈঠক ও সামাজিক আলোচনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাঙ্গা মটুকপুর ইউপি চেয়ারম্যান এমদাদুল ইসলাম।

সমাজ সেবক মহুবর রহমানের সভাপতিত্বে এবং পদ্ম কিশোর কিশোরী ক্লাবের সিপি লিডার শরিফ হোসেন ও তমু আক্তারের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন,পাঙ্গা মটুকপুর ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের আ.লীগের সভাপতি সাইদার রহমান, ইউনিয়ন ফেসিলেটর ঠাকুর প্রসাদ রায়,গোলাম মোস্তফা,এস আর লায়ন, পূর্ণ চন্দ্র র্য়া প্রমূখ।

এ ছাড়াও ওই ইউনিয়নের ৫কিশোর কিশোরী ক্লাবের ৩৮০জন সদস্য ও অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন। শেষে ডোমার বড়রাউতা দেবীর ডাঙ্গা উন্মুক্ত নাট্যদলের পরিবেশনায় গন নাটক “এসো আলোর পথে চলি” মঞ্চস্থ হয়।

Please follow and like us: