দুমকিতে যথাযথ মর্যাদায় বড়দিন উৎসব পালিত

মো: সুমন মৃধা দুমকি (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি\ পটুয়াখালীর দুমকিতে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় উৎসব বড়দিন পালিত হয়েছে।

বুধবার (২৫) ডিসেম্বর সকালে উপজেলার লুথ্যারাণ হেলথ কেয়ার বাংলাদেশ (এলএইচসিবি) কম্পাউন্ডের ক্যাথলিক চার্চে নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বড় দিনের উৎসব পালিত হয়। প্রার্থনা, কীর্তণ, বাইবেল পাঠ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ নানা আয়োজনে যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন পালন করেছেন ভক্তরা। সকাল ৮টায় এলএইচসিবি’র চার্চে প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নেন এলএইচসিবিতে কর্মরত খ্রিস্টান ধর্মালম্বী ভক্তরা। প্রার্থনায় অংশ নেওয়া খ্রিস্টের ভক্তরা বলেন, সব ধর্মই মানবতা, প্রেম সহমর্মিতা, অহিংসতা শেখায়। তারা অতীতের পাপ মোচনের জন্য যিশুর কাছে প্রার্থনা করেন।

বড়দিনকে ঘিরে যাতে কোনো ধরনের নাশকতা না ঘটে, এ লক্ষ্যে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা জোড়দার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন দুমকি থানার অফিসার ইনচার্জ মো: মনিরুজ্জামান।

