পতœীতলায় ইউপি চেয়ারম্যানের সহযোগীতায় গ্রামবাসী ভারতীয় ৮টি মহিষ ও ২টি গরু আটক করেছে

শামীম আক্তার চৌধুরী প্রিন্স, পতœীতলা (নওগাঁ) প্রতিনিধিঃ পতœীতলায় নির্মইল ইউপির চেয়ারম্যানের সহযোগীতায় বুধবার সকাল আনুঃ সাড়ে ৭টায় গ্রামবাসী ভারতীয় ৮টি মহিষ ও ২টি গরু আটক করেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানাগেছে, উপজেলার নির্মইল ইউপির উত্তর দক্ষিন দিকের প্রায় ৫কিমি দূরে সাড়াইডাঙ্গা গ্রামের মধ্যে ভারতীয় মহিষ ও গরু দেখতে পেয়ে উক্ত ইউপির চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদকে খবর দেয় গ্রামবাসী। এসময় চেয়ারম্যানের সহযোগীতায় ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার ও গ্রামবাসীরা মিলে ৮টি মহিষ ও ২টি ভারতীয় গরু আটক করে ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে নিয়ে আসে।

এব্যাপারে উক্ত ইউপি চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ জানান মহিষ ও গরু আটকের পর সাথে সাথে উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন সরকারকে অবগত করলে তার পরামর্শে ১৪ বিজিবির অধীনস্থ হাটশাউলি বিওপির নায়েক সুবেদার সামসসুলের কাছে সোপর্দ্দ করা হয়। মহিষ ও গরু আটকের সময় চোরাকারবারীরা পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি বলেও জানান তিনি।