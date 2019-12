বড়াইগ্রামে আনন্দঘন পরিবেশে বড়দিন পালন

অমর ডি কস্তা, নাটোর প্রতিনিধি:

নাটোরের বড়াইগ্রামের ৪টি প্রধান খ্রিস্টান ধর্মপল্লীর প্রায় ১৬ হাজার জনগোষ্ঠি ব্যাপক আনন্দঘন পরিবেশে বড়দিন পালন করেছেন।

বুধবার সকাল ৭টায় উপজেলার বনপাড়া ধর্মপল্লীর ক্যাথলিক চার্চে প্রধান পাল-পুরোহিত ফাদার বিকাশ হিউবার্ট রীবেরু পরিচালনায় খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে বড়দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয়। খ্রিস্ট বিশ্বাসী পরিবারের সকলে নতুন কাপড় পড়ে সেজে-গুজে চার্চে বড়দিনের প্রার্থনা অনুষ্ঠানে অংশ নেয়।

প্রার্থনা শেষে গির্জা প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় কীর্ত্তণ প্রতিযোগিতা। নাটোর-৪ (বড়াইগ্রাম-গুরুদাসপুর) আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল কুদ্দুস কীর্ত্তণ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। জেলা প্রশাসক মো. শাহরিয়াজ পিএএ কির্ত্তণে বিজয়ী ৫টি দলের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

বড়দিন উপলক্ষ্যে বনপাড়া ধর্মপল্লীতে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সাথে অন্যদের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন নাটোরের পুলিশ সুপার লিটন কুমার সাহা পিপিএম বার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (বড়াইগ্রাম সার্কেল) মো. হারুণ-অর-রশিদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার পারভেজ, বনপাড়া পৌর মেয়র কেএম জাকির হোসেন, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ডা. সিদ্দিকুর রহমান পাটোয়ারী, ভাইস চেয়ারম্যান সুরাইয়া আক্তার কলি প্রমূখ।

উপজেলার জোনাইল, রাজাপুর, ভবানীপুর ধর্মপল্লীতে একইভাবে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা বড়দিন পালন করে।

