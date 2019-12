ভূঞাপুরে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে দেশি মাছ চাষ

মোঃ নাসির উদ্দিন, ভূঞাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি: টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে মাত্র ৩৫ হাজার টাকা খরচে পতিত জমিতে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে ট্যাঙ্কি’র (খাঁচা) মধ্যে মাছ চাষ শুরু করে সাড়া ফেলেছেন মডেল মৎস্য উদ্যোক্তা আরিফুল ইসলাম ইমন।

উপজেলার গোবিন্দাসী ইউনিয়নের কয়েড়া এলাকায় অতি কম খরচে বাড়ির আঙ্গিনায় পতিত জমিতে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে দুটি ট্যাঙ্কি তৈরি ও স্থাপন করে স্থানীয় জাতের শিং, কৈ, পাবদা ও ট্যাংরা জাতের মাছ চাষ করে যুব উদ্যোক্তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন তিনি। ইমনের বায়োফ্লক পদ্ধতির মাছ চাষ দেখে আশে পাশের বিভিন্ন জেলা, উপজেলা ও স্থানীয় বেকার যুবকরা বাড়ির পতিত জায়গায় মাছ চাষ করার উদ্যোগ নিয়েছেন। উদ্যোক্তা ইমন সরকারের কাছে এ বিষয়ে পরামর্শ নিতে আসছেন অনেকে। কম খরচে দেশীয় জাতের মাছ চাষের পরামর্শ দিয়ে স্থানীয় বেকার যুবকদের উদ্বুদ্ধ করছেন ইমন।

বয়োফ্লক পদ্ধতি কি তা জানতে চাওয়া হলে ইমন প্রতিনিধি কে বলেন, বায়োফ্লক হচ্ছে একটি বিশেষ জৈবিক প্রক্রিয়া যা বেশ কিছু উপকারী ব্যাক্টেরিয়া (প্রোবায়োটিক) এর কলনী বা কুন্ডলী। এলগি, প্রোটোজোয়া, ফাইটোপ্লাংটন, জুয়োপ্লাটং এবং ব্যাকটেরিয়া এরা সবাই একসাথে কোলোনি বা বাসা বেঁধে জোটের মতো। কোলোনির সাথে কিছু অর্গানিক বস্তু থাকে। বায়োফ্লক সম্পর্কিত ব্যাকটেরিয়া গুলোকে এড়ড়ফ বা উপকারী ব্যাকটেরিয়া বলা হয়। বায়োফ্লক এটি অল্প পানিতে অধিক ঘনত্বে মাছ চাষ, শূণ্যে পানি ড্রেনেজ এবং ঘরের ভিতরে মাছ চাষের একটি আধুনিক পদ্ধতি বা এটি একটি সহজ বর্জ্য পানি শোধন ব্যবস্থা। পুকুরে বা জলাশয়ে মাছের খাবার যে পরিমাণ খরচ হয় তার থেকে ৬০% খরচও কম লাগে।

উদ্যোক্তা ইমন বলেন, জায়গা অনুযায়ী পতিত কিংবা খোলা জায়গায় ৩৫ ফুট লম্বা রড় ও ৬-৭ ইঞ্চি পরপর ঝালাই করে ৪ ফুট উঁচু এবং ১৩ ফুট গোলাকৃতির একটি খাঁচা তৈরি করতে হয়। পরে ওই খাঁচা একটি ওয়াটারপ্রুফ (তার পলিন) ত্রিপল দিয়ে ভালো করে আটকাতে হয়, যাতে কোনোভাবে ট্যাঙ্কি’র পানি বাইরে বের হতে না পারে। ট্যাঙ্কির নিচের দিকে ছিদ্র করে পানি বের করার জন্য লোহা বা প্লাস্টিকের একটি পাইপ এবং সুইচ (গেট বাল্ব) সংযুক্ত করতে হয়। পরে মোটর দিয়ে ট্যাঙ্কি’র ভিতরে প্রয়োজনীয় পানি দিতে হবে ও অক্সিজেনের জন্য একটি অক্সিজেন পাম্প দিয়ে পাইপ এবং ইয়ারষ্টোন মাধ্যমে অক্সিজেন সরবরাহ করতে হয়।

বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষের আগে প্রতিটি হাউজে পানি ও অক্সিজেন দেওয়ার পর (পানি ঞউঝ ও চঐ) মাপ ঠিক রেখে ফ্লক তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় প্রোবায়োটিক এবং চিটাগুর দিয়ে ৭ দিন পর্যন্ত অক্সিজেন চালু রেখে ফ্লক তৈরি হওয়ার পর মাছের পোনা ছাড়তে হয়। প্রতিটি ট্যাঙ্কি’র মধ্যে মাছের সাইজ অনুযায়ী পরিমাণ মতো খাবার দিতে হবে। প্রতি ২-৩ মাস পর একটি ট্যাঙ্কিতে ৮-১০ মণ মাছ উৎপাদন করা সম্ভব হবে বলেন তিনি।

এ পদ্ধতির মাছগুলো অন্যান্য মাছের মতোই স্থানীয় হাট-বাজারে বিক্রি করে বিপুল পরিমাণ টাকা আয় করা যাবে। স্থানীয় এলাকার বেকার যুবক খসরু বলেন, বায়োফ্লক পদ্ধতিতে ইমনের করা মাছের খামার দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছি। প্রতিদিন তার কাছ থেকে মাছ চাষ পদ্ধতি শিখতে আসি। আমি তার মতো ছোট পরিসরে বাড়িতে ট্যাঙ্কি তৈরি করে মাছ চাষ করার উদ্যোগ নিয়েছি। এতে করে মনে করছি আমার বেকার সমস্যা দূর হবে।

এদিকে জানা গেছে, ইমনের এমন উদ্যোগে মাছ চাষ পদ্ধতির বিষয়ে স্থানীয় উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কৃষি কর্মকর্তারা পরিদর্শনে আসেনি। মাছ চাষের বিষয়ে আরো কিভাবে প্রশিক্ষণ নিলে বেশী সফলতা পাওয়া যাবে এমন পরামর্শ বা সহযোগিতা পায়নি ইমন।

সম্প্রতি তিনি উপজেলার কয়েড়া এলাকায় নিজ বাড়ির আঙ্গিনার পতিত জায়গায় বায়োফ্লক পদ্ধতিতে সরকার বায়োফ্লক ফিশ ফার্ম নামে পৃথক দুটি খাঁচা তৈরি করে পরীক্ষামূলকভাবে মাছ চাষ শুরু করেছেন। এ ক্ষেত্রে একটি ট্যাঙ্ক তৈরি করতে তার প্রায় ৩৫-৪০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। ট্যাঙ্ক তৈরির পর মাছ চাষ করে ৩-৪ মাস পরপর সেগুলো বিক্রি করা যাবে। এই পদ্ধতিতে মাছের খাবারসহ অন্যান্য খরচ বাদ দিয়ে অধিক লাভবান হওয়া সম্ভব বলে তিনি জানান।

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. হাফিজুর রহমান বলেন, আধুনিক এ প্রযুক্তিতে মাছ চাষ করে অল্প বিনিয়গে স্বল্প জায়গায় এবং কম সময়ে বেশি লাভবান হওয়া যায়। তাছাড়া বেকার সমস্যা দূরীকরণে এই পদ্ধতিতে মাছ চাষ হতে পারে সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। অচিরেই আমরা মৎস্য অফিস থেকে উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়াসহ অন্যান্য অর্থনৈতিক সহযোগীতা যাতে পায় সে বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করব।