যে পাঁচ কারণে মেয়েদের বেশি আকর্ষণীয় মনে হয়!

প্রত্যেকটি মেয়েই আলাদাভাবে সুন্দর। কারো চোখ সুন্দর তো কারো হাসি। কারো চুল সুন্দর তো কারো গায়ের রং। এ তো গেল বাহ্যিক সৌন্দর্য। কিছু আচরণও রয়েছে, যা মেয়েদের অনেক বেশি আকর্ষণীয় করে তোলে। জানতে চান কী সেগুলো? তাহলে বোল্ডস্কাই ওয়েবসাইটের লাইফস্টাইল বিভাগের এই তালিকাটি একবার দেখে নিতে পারেন।

১. লাল রঙের লিপস্টিক। মেয়েরা যখন ঠোঁটে গাঢ় করে লাল রঙের লিপস্টিক দেয়, তখন তাদের অনেক বেশি সুন্দর ও আকর্ষণীয় লাগে।

২. যে কারো সঙ্গে কথা বলার সময় মেয়েরা যখন মুচকি হাসে, তখন তাকে অনেক বেশি আকর্ষণীয় মনে হয়। এই অভ্যাস সব মেয়ের মধ্যে থাকে না।

৩. কথা বলার সময় নিজের চুল নিয়ে খেলা করা। মেয়েদের এই আচরণ ছেলেদের অনেক পছন্দ। এই অভ্যাসটি মেয়েদের অনেক বেশি আকর্ষণীয় করে তোলে।

৪. মেয়েরা যখন কোনো বিষয় লজ্জা পায়, তখন অনেক বেশি আকর্ষণীয় লাগে। এই সময় অনেক ছেলেই মেয়েদের প্রেমে পড়ে যায়।

৫. যেসব মেয়েরা কথায় কথায় হালকাভাবে নিচের ঠোঁট কামড়ায়, তাদের অনেক বেশি আকর্ষণীয় মনে হয়। সাধারণত মেয়েরা যখন কোনো কিছু বুঝতে পারে না তখন এই আচরণটি করে।