আমি আশ্বস্ত করছি দুই সিটি নির্বাচন সুষ্ঠু-সুন্দর হবে: ওবায়দুল কাদের

নিউজ ডেস্ক : ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি নির্বাচন সুষ্ঠু হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

তিনি বলেছেন, ‘আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই– ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ফ্রি এবং ফেয়ার হবে। এই নির্বাচন জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি ইলেকশন হবে।’

বুধবার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে ঢাকা ইউনিভার্সিটি পলিটিক্যাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের (ডুপডা) বার্ষিক সাধারণসভা, পুনর্মিলনী ও গুণীজন সম্মাননা-২০১৯ অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন তিনি।

ওবায়দুল কাদের বলেন, এই সিটি নির্বাচনে যেই জিতুক আমাদের কোনো সমস্যা নেই। সিটি নির্বাচনে হে’রে গেলে সরকারের ওপর আকাশ ভে’ঙে পড়বে না। আমরা সুস্থ-সুন্দর নির্বাচন উপহার দিতে চাই।