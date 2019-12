গাইবান্ধায় বিলুপ্ত প্রজাতির শকুন উদ্ধার

গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি: গাইবান্ধায় বিলুপ্ত প্রজাতির বিশাল আকারের পাঁচটি শকুন উদ্ধার করেছে বন বিভাগ। গত ২৫ ডিসেম্বর বুধবার সন্ধ্যায় গাইবান্ধা সদর উপজেলার বোয়ালী ইউনিয়নের মধ্য ফলিয়া গ্রামের একটি গাছেে নিচ থেকে এলাকাবাসী ও ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় শকুনগুলো উদ্ধার করা হয়। এলাকাবাসী বলেন পশ্চিম দিক থেকে উড়ে আসা বিশাল একটি শকুনের ঝাঁক ফলিয়া গ্রামের একটি বটগাছে আশ্রয় নেয়। এ সময় হঠাৎ করে পাঁচটি শকুন দুর্বল হয়ে নিচে পড়ে যায়। পরে এলাকাবাসী বন বিভাগকে সংবাদ দেয়। সংবাদ পেয়ে বন বিভাগের কর্মকর্তারা ফায়ার সার্ভিস ও এলাকাবাসীর সহায়তায় শকুনগুলো উদ্ধার করে। গাইবান্ধা জেলা বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুস সবুর হোসেন বলেন শকুনগুলো বিলুপ্ত প্রজাতির। এই প্রজাতির শকুন বাংলাদেশে সচরাচর দেখা যায় না। ধারণা করা হচ্ছে প্রচন্ড শীতের কারণে শকুনগুলো বটগাছে আশ্রয় নেওয়ার সময় দুর্বল হয়ে পড়ে। শকুনগুলোকে চিকিৎসার জন্য দিনাজপুরের ইকোপার্কে পাঠানো হয়েছে। সুস্থ হলে সেগুলোকে অবমুক্ত করা হবে।

