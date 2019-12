চট্টগ্রাম পর্ব শেষে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের স্পিনার রানা

চট্টগ্রাম পর্ব শেষে উইকেট শিকারীদের তালিকায় শীর্ষ পাঁচে বাংলাদেশি খেলোয়াড়দের প্রাধান্যই বেশি দেখা যাচ্ছে। প্রথম স্থানে থাকা রানা ৫ ম্যাচে শিকার করেছেন ১৩ উইকেট। তারপরই আছেন রাজশাহী রয়্যালসের অধিনায়ক আন্দ্রে রাসেল। তিনি শিকার করেছেন ৯ জনকে।

কুমিল্লা ওয়ারিয়র্সের মুজিব উর রহমান ৬ ম্যাচে ৮ উইকেট নিয়ে তালিকের তিনে অবস্থান করছেন। চার ও পাঁচে দুজনই দেশী। সৌম্য সরকার ও রুবেল হোসেন দুজনেই নিয়েছেন ৮টি করে উইকেট।

একনজরে চট্টগ্রাম পর্ব শেষে ‘বঙ্গবন্ধু’ বিপিএলে শীর্ষ পাঁচ বোলার: