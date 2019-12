চিরিরবন্দরে দিনব্যাপী পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত

মোহাম্মাদ মানিক হোসেন চিরিরবন্দর(দিনাজপুর) প্রতিনিধি:

শীত-কুয়াশায় জমবে মেলা, পিঠা উৎসব সারাবেলা’ এই স্লোগানে দিনাজপুরের চিরিরবন্দর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পিঠা শতবর্ষ উদযাপন কমিটির আয়োজনে বিদ্যালয় মাঠে দিনব্যাপী এক পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পিঠা উৎসবে ওই বিদ্যালয়ের ছাত্রী-শিক্ষিকা ও এলাকাবাসীর তৈরি করা ৬৫ পদের পিঠা প্রদর্শন ও বিক্রি করা হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় ফিতা কেটে এ উৎসবের উদ্বোধন করেন চিরিরবন্দর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আয়েশা সিদ্দীকা। তিনি এ উৎসবে নানা পদের পিঠার সমাহারে সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের ধন্যবাদ জানান।

এ সময় বিশেষ অতিথী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার ( ভূমি) মো. মেজবাউল করিম, এবি ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ডা. আমজাদ হোসেন, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এজিএম সারোয়ার প্রমূখ। এছাড়া পিঠা উৎসবে শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। পরে উৎসবে চিরিরবন্দর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শীতের কাপড় বিতরন করা হয়।

