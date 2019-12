জামালপুরে মাকে জবাই করে হত্যা করলো ছেলে

লিয়াকত হোসাইন লায়ন, জামালপুর প্রতিনিধি।। জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে ধারালো ছুরি দিয়ে মাকে গলা কেটে হত্যা করেছে পাষন্ড এক ছেলে।বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার ডোয়াইল ইউনিয়নের ডোয়াইল পূর্বপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত সালেহা বেগম (৬২) ওই গ্রামের মৃত হাতেম আলীর স্ত্রী। পুলিশ ঘাতক ছেলে মাসুদুর রহমান মাসুদ কে (২৬) আটক করেছে।

নিহতের বড়ছেলে মুফতি হাবিবুর রহমান জানান, কয়েক বছর আগে তার বাবা মারা যান। তার মা সালেহা বেগম ছোটভাই মাসুদকে বেশি আদর করতেন বলে তার কাছেই থাকতেন। কিন্তু মাসুদ মায়ের প্রতি বিভিন্ন সময় খারাপ আচরণ করতো। সে তার বাবাকেও জীবিতাবস্থায় মারধর করেছে । বৃহস্পতিবার সকালে মাসুদ হঠাৎ খাবার ঘরে মায়ের উপর আক্রমণ করে ধারালো ছুরি দিয়ে গলা কেটে হত্যা করে।সরিষাবাড়ী থানার ওসি (তদন্ত) জোয়াহেরুল ইসলাম বলেন, ঘাতক ছেলেটি মাকে হত্যার দায় স্বীকার করেছে, তবে কেন হত্যা করেছে এর কারণ বলেনি। তাকে আটক করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য লাশ মর্গে পাঠিয়েছে।