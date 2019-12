ডাকসু ভিপির গায়ে হাত তোলা সমস্ত ছাত্র সমাজের জন্য কলঙ্ক: তোফায়েল আহমেদ

নিউজ ডেস্ক: ডাকসু ভিপি নুরুল হক নুরুর উপর হা’মলা প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য তোফায়েল আহমেদ এমপি বলেছেন, এটা অন্যায় ও গ্রহণযোগ্য নয়। যারা এই ঘটনার সাথে জড়িত প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে তাদের বিচারের আওতায় আনা হবে। একজন ডাকসুর ভিপির গায়ে হাত তোলা সমস্ত ছাত্র সমাজের জন্য কলঙ্ক।

সাবেক এই ডাকসু ভিপি স্মৃতিচারণ করে বলেন, “আমরা যখন ছাত্র রাজনীতি করতাম, তখন আমাদের মত ও পথের ভিন্নতা ছিল। তারপরেও আমরা এক টেবিলে বসে ৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি ১১ দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করেছিলাম।”

ভোলা সদর উপজেলার বাংলাবাজার এলাকায় মঙ্গলবার একটি বেসরকারি ব্যাংকের শাখার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তোফায়েল আহমেদ এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ডাকসুর ভিপি যখন কেউ হয়, সে তখন সকলের নির্বাচিত নেতা। সেই ডাকসু অফিসে ঢুকে নুরুর উপর যেভাবে নি’র্যাতন করা হয়েছে এটা অমানবিক। আমাদের ছাত্র জীবনে এমন করে এনএসএফ ডাকসু অফিসে আ’ক্রমণ করেছিলো। কিন্তু সেই আয়ুব খান-এনএসএফ’র প’তন হয়েছে। সেই শিক্ষা কেউ গ্রহণ করে না।

সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বলেন, যে বাংলাদেশকে এক সময় বলা হতো দরিদ্র দেশের মডেল। সেই দেশকে এখন বলা হয় বিস্ময়কর উত্থান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে চলছে দূর্বার গতিতে। সূত্র: বাসস