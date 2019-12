তানোরে আদিবাসীদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ

আলিফ হোসেন, তানোর

রাজশাহীর তানোরে স্থানীয় সাংসদ আলহাজ্ব ওমর ফারুক চৌধূরীর পক্ষ থেকে উপজেলার চাঁন্দুড়িয়া ইউপির বিভিন্ন এলাকার আদিবাসী পল্লীর হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। স্থানীয় সাংসদের প্রতিনিধি ও উপজেলা চেয়ারম্যান লুৎফর হায়দার রশিদ ময়না স্থানীয় সাংসদের পক্ষ থেকে চলতি বছরের ২৬ ডিসেম্বর বৃহ¯প্রতিবার বিকেলে গাগরন্দ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্ত্বরে আদিবাসীদের মধ্যে এসব শীতবস্ত্র বিতরণ করেছেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আবু বাক্কার ও সোনিয়া সরদার, চাঁন্দুড়িয়া ইউপি চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান, পাঁচন্দর ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল মতিন মন্ডল, বাধাইড় ইউপি চেয়ারম্যান আতাউর রহমান ও জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য শরীফ খাঁন প্রমূখ।

অন্যদিকে একই দিনে তানোর নাইস গার্ডেনে তানোর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত বার্ষিক প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান লুৎফর হায়দার রশিদ ময়না। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আবু বাক্কার ও সোনীয়া সরদার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আমিরুল ইসলাম, উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক জুবায়ের ইসলাম, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের সভাপতি জিল্লুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আসলাম উদ্দিন, চাঁন্দুড়িয়া ইউপি চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান, বাধাইড় ইউপি চেয়ারম্যান আতাউর রহমান, পাঁচন্দর ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল মতিন ও আওয়ামী লীগ নেতা শরীফ খান মন্ডল প্রমূখ।

স্থানীয় রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলের বিশ্লেষণ রাজনৈতিক অঙ্গনে ময়না কতটা কর্মী-জনবান্ধব রাজনৈতিক নেতা সেটা তার অবস্থান দেখলেই অনুমান করা যায়। দলীয় কার্যালয়, উপজেলা পরিষদ বা মাঠ-ঘাট যেখানে ময়না সেখানেই শত মানুষের উপস্থিতি সবার একটাই দাবী তারা ময়নার সঙ্গে কথা বলতে চাই আবার ময়নাও শত ব্যস্ততার মাঝেও সকলের কথা শোনেন, চেস্টা করেন সকলের চাওয়া-পাওয়া পুরুণের না পারলেও কাউকে দুঃখ-কষ্ট না দিয়ে হাসিমূখে বিদায় করেন যা একজন রাজনৈতিক নেতার রাজনৈতিক দূরদর্শীতার পরিচয়ই বহন করে যা সিংহভাগ রাজনৈতিক নেতার নাই। #

তানোর প্রতিনিধি

