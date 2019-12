বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে বরিশাল মহানগর আওয়ামীলীগের শ্রদ্ধা

বরিশাল ব্যুরো \ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কবর জিয়ারত করে সমাধীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সেরনিয়াবাত সাদিক আব্দুল্লাহসহ মহানগর আওয়ামী লীগ ও ৩০টি ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত নেতাকর্মীরা।

বৃহস্পতিবার দুপুরে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও মহানগর আওয়ামী লীগের নব-নির্বাচিত নেতাকর্মীদের নিয়ে টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এসময় মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট একেএম জাহাঙ্গীরসহ মহানগর আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য গত আট ডিসেম্বর বরিশাল বঙ্গবন্ধু উদ্যানে অনুষ্ঠিত মহানগর আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে একেএম জাহাঙ্গীরকে সভাপতি ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সেরনিয়াবাত সাদিক আবদুল্লাহকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

