বঙ্গবন্ধু শেখমুজিবররহমানেরশততমজন্মবার্ষিকীউদযাপনের অংশ

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

হিসেবেনর্দানবিশ্ববিদ্যালয়বাংলাদেশ-এ (এনইউবি) মঙ্গলবারএকআলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিকঅনুষ্ঠানেরআয়োজনকরাহলো। এতেপ্রধানঅতিথি হিসেবেউপস্থিত ছিলেনজাতীয়অধ্যাপক ও নজরুলগবেষণাইন্সটিটিউটের চেয়ারম্যানড: রফিকুলইসলাম।

উক্ত অনুষ্ঠানে সম্মানিতঅতিথি হিসেবেউপস্থিত ছিলেননর্দানবিশ্ববিদ্যালয়বাংলাদেশ ট্রাস্ট এর চেয়ারম্যানঅধ্যাপক ড. আবুইউসুফ মো: আব্দুল্লাহ।

অনুষ্ঠানেবিশেষঅতিথি হিসেবেউপস্থিতছিলেনঅধ্যাপক ড. ইঞ্জি. মো: হুমায়ূনকবির, উপ-উপাচার্য, এনইউবি, অধ্যাপক ড. আনোয়ারুলকরীম, নির্বাহীপরিচালক, বঙ্গবন্ধুগবেষণাকেন্দ্র, এনইউবিএবংকাজীমাহমুদুররহমান, শিল্পী,কবি, লেখক ও নাট্যকারএবংসহযোগীঅধ্যাপকসামিয়ারহমান, টেলিভিশনসাংবাদিক।

অনুষ্ঠানেসভাপতিত্ব করেনঅধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন, উপাচার্য, এনইউবি।

এসময়অতিথিরাবঙ্গবন্ধু শেখমুজিবররহমানেরজীবনীনিয়েআরো বেশিগবেষণাকরা দরকারবলেউল্লেখ্য করেন। বাংলাদেশেরইতিহাস, মুক্তিযোদ্ধা ও বঙ্গবন্ধু সব এক সুতায়গাঁথাউল্লেখ্য করেতারাবলেন, বঙ্গবন্ধু দেশেরআদর্শ আমাদেরনতুনপ্রজন্মেরকাছেতুলেধরতেহবে।

Please follow and like us: