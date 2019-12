যেভাবে জানবেন প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগের ফল

নিউজ ডেস্ক: সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা ২০১৮-এর চূড়া’ন্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর) রাতে এ বহু’লকা’ঙ্খিত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে বলে গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা রবীন্দ্রনাথ রায়। এসময় তিনি জানান, মৌখিক পরীক্ষায় ১৮ হাজার ১৪৭ জন প্রার্থীকে নির্বাচন করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর ও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে এ ফল পাওয়া যাচ্ছে। সাইট দুটি হলো – ( http://www.dpe.gov.bd/ ) এবং ( http://www.dpe.gov.bd/ )

চূড়া’ন্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের রোল নন্বর নিজ নিজ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের নোটিশ বোর্ডেও পাওয়া যাবে। এছাড়া এসএমএসের মাধ্যমে পরীক্ষায় পাস করা প্রার্থীদের মোবাইলে জানিয়ে দেয়া হবে বলে জানা গেছে।