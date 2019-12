শিবগঞ্জে ইসলামী ব্যাংকের এজেন্ট শাখার শুভ উদ্বোধন

বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার গুজিয়া বন্দরে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের এজেন্ট ব্যাংকিং শাখার শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে গুজিয়ায় শিবগঞ্জ সদর ইউনিয়ন পরিষদ চত্ত্বরে ইসলামী ব্যাংক মহাস্থানগড় শাখার ইনচার্জ আব্দুল মাজেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিবগঞ্জ সদর ইউপি চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা তোফায়েল আহমেদ সাবু, গুজিয়া গালস্ স্কুল এ্যান্ড কলেজের সভাপতি নবী নাজমুল আলম তালুকদার, গুজিয়া গালস্ স্কুল এ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ তোজাম্মেল হক তোতা, গুজিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শফিকুল ইসলাম, শিবগঞ্জ সদর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান তালুকদার বেনজির। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ভরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহ আলম, সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তা বাবলু মিয়া, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আব্দুল হামিদ, গুজিয়া আশরাফুল উলুম কাওমী হাফেজিয়া মাদ্রাসার মুহতামিম আলহাজ্ব মনোয়ার হোসেন মাসুম, বিশিষ্ট সমাজ সেবক আফজাল হোসেন, মোস্তাক আহম্মেদ ধলু, আলহাজ্ব জহুরুল ইসলাম, আলহাজ্ব ফুলমিয়া, কাজী আব্দুস সামাদ, শাহাদত হোসেন, শফিকুল ইসলাম শান্তু, বেলাল হোসেন, গুজিয়া বাজার শাখা ইসলামী ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিং শাখার প্রোপাইটার মাসুদ রানা, গুজিয়া মডেল স্কুলের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি মেহেদী হাসান খোকন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আতাহার আলী, আব্দুল জলিল, এরফান, আবু সাইদ, জাহাঙ্গীর হোসেন, রশিদুল ইসলাম, শাহারুল ইসলামসহ এলাকার সুধিজন।

জিএম মিজান শিবগঞ্জ বগুড়া

Please follow and like us: