শেষ হলো ‘আমরা ৯৩’ ব্যাচের জমজমাট পুনর্মিলনী

আতাউর রহমান কাবুল

আমার সবাই এসএসসি ৯৩ ব্যাচের বন্ধু। বলা যায় সবাই একই বয়সের। আমাদের আছে ২০ হাজার বন্ধু নিয়ে একটি ফেসবুক গ্রুপ। এই গ্রুপের উদ্যোগে দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা শেষে অবশেষে ২৫ ডিসেম্বর বুধবার আমরা মিলিত হয়েছিলাম সারাদেশের প্রায় সাড়ে চার হাজার বন্ধুদের নিয়ে এক বিশাল পুনর্মিলনীতে। এ উপলক্ষ্যে পূর্বাচলের সি সেল রিসোর্ট এন্ড পার্ক জুড়ে ছিলো বিশাল আয়োজন। বন্ধুদের এই মিলনমেলায় সারাদেশের প্রায় সবগুলি জেলার বন্ধুরা এসেছিলো। ইটালী, সৌদিআরবসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকেও কয়েকজন বন্ধু যোগ দিয়েছে বলেও জেনেছি।

বিশ্বজুড়ে বন্ধু আমাদের

আমরা ৯৩ বন্ধুদের এই প্ল্যাটফর্মে এমন একটি প্লাটফর্ম যাতে ১৯৯৩ সালে এসএসসি পাশ করা বন্ধুবান্ধব ছড়িয়ে আছে সারাবিশ্ব জুড়ে। এদের নিয়েই ফেসভিত্তিক গ্রুপ ‘আমরা ৯৩’ যাতে ২০ হাজার সদস্য অন্তভূক্ত হয়েছে। একই ব্যাচের এবং একই বয়সের নারী পুরুষের এই জমজমাট পুনর্মিলনীটি ছিলো ব্যতিক্রম। এখানে ছিলো না কোন অভিভাবক এমনকি জুনিয়ররাও। ফলে আমরা নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতায় দিনটি চমৎকার উপভোগ করেছি। যেন হারিয়ে গেছি সেই ৯৩ সালে যখন আমরা স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি।

ছিল বাঁধভাঙ্গা উচ্ছাস

পুনর্মিলনীতে ছিলো বাঁধভাঙ্গা জোয়ার। দীর্ঘদিন পর একে অপরকে পেয়ে সেলফি তোলা, গানের তালে তালে মাতোয়ারা হওয়া, খাওয়া, গল্পগুজব, স্কুলজীবনের স্মৃতি আওড়ানো, সংসার জীবনের বর্তমান জীবনের বাস্তবতা -সব মিলিয়ে এক প্রাণবন্ত আড্ডা ছিলো পুরো রিসোর্ট জুড়ে। সবচেয়ে আনন্দের ছিলো, হাজারো নতুন বন্ধুর সঙ্গে আমরা পরিচিত হতে পেরেছি এই মিলনমেলাকে ঘিরে। খাওয়া দাওয়ার আয়োজন ছিলো চমৎকার। ছিলো সবার জন্য টি শার্ট এ গিফটপ্যাক।

গানে গানে মাতোয়ারা

মূল মঞ্চে ছিলো মনমাতানো সঙ্গীত আয়োজন। মঞ্চ মাতিয়েছিলো আমাদের বন্ধুরাই। মূল আকর্ষণ ছিলো আমাদের ৯৩ বন্ধু ফিডব্যাকের লুমিনের গান আর তার তালে সকল বন্ধুদের ড্যান্স। অতিথি শিল্পী ওশীর গানেও ছিলো সবাই মাতোয়ারা। এছাড়াও ৯৩ এর থিমসং গেয়ে শোনায় এক বন্ধু। ছিলো বন্ধু লুনা খানসহ অনেকের গান।

বিষন্ন মনে ফেরা!

কথা ছিলো অনুষ্ঠানটি শেষ হবে বিকেল পাঁচটায়। কিন্তু বাধভাঙ্গা গানের উচ্ছাসে সবাই এতোই মাতোয়ারা ছিলো যে, সময়ের দিকে কারো খেয়াল ছিলো না। সন্ধ্যার অনেক পরে অনুষ্ঠান শেষ হয়। তখন সবাই বিষন্ন মনে আপন আলয়ের দিকে ফিরছে! মনে হচ্ছিল, সবাই ভাবছে কেন শেষ হলো এই আয়োজন…। এই আড্ডা, এই গান যদি চলতেই থাকতো..! কিন্তু তা কি করে হয়?

হবে ২৪ ঘন্টার প্লাটফর্ম

৯৩ এর এই জমজমাট আড্ডাই শেষ কথা নয়। এটি ছিলো আমাদের প্রথম পুনর্মিলনী। সামনে অনেক ধরণের পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের। আমার চাই সারাদেশের ৬৪ জেলায় ৬৪টি ইউনিট। প্রয়োজনে সকল উপজেলার বন্ধুদের নিয়ে আলাদা আলাদা ইউনিট হবে। না, এই ইউনিট কোন নির্বাচনের জন্য নয় বা কারো ব্যক্তিস্বার্থে নয়। বরং এই ইউনিট হবে ৯৩ ব্যাচের বন্ধুদের ২৪ ঘন্টার প্লাটফর্ম। কোন এক বন্ধু হঠাৎ অসুস্থ্য হয়েছে সেখানে ছুটে যাবে ৯৩ এর বন্ধুরা। কোন এক বন্ধু অহেতুক হয়রানীর শিকার হয়েছে, সেখানে পাশে দাড়াবে আমাদের বন্ধুরা। এছাড়াও সমাজের অসহায় মানুষের জন্য আমরা করবো অনেক সেবামূলক কাজ।

লেখক : ৯৩ ব্যাচের বন্ধু

দৈনিক কালের কন্ঠের সহ সম্পাদক