সরকার-ইসি চাইলেও সুষ্ঠু ভোট হয় না: জিএম কাদের

বৃহস্পতিবার জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের (ডিএসসিসি) মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে দলীয় মনোনয়নপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন।

জিএম কাদের বলেন, এবারের নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হবে। তাই আমাদের প্রার্থীদের সম্ভবনা বেশি দেখছি। প্রার্থী ভালো হোক মন্দ হোক, তাদের পক্ষে কাজ করতে হবে।

জাতীয় পার্টির মহাসচিব মসিউর রহমান রাঙ্গা এমপি বলেন, যদি ভোট কেন্দ্র পাহারা দিতে পারেন, নিজের সম্মান রক্ষা করতে পারেন, তাহলে মনোনয়ন নেন। কেন্দ্র পাহারা দিতে না পারলে মনোনয়ন কেনার দরকার নেই। ভোট চুরি হলে, দাঁড়িয়ে থেকে চুরি ঠেকাতে বলেন। যদি সাহস থাকে তাহলে ভোটে আসেন। না হলে মাঠে নামার দরকার নেই।

রাঙ্গা বলেন, সুষ্ঠু নির্বাচন হলে সরকারের ভাবমুর্তি উদ্ধার হবে। নির্বাচন কমিশনের ইমেজ বাড়বে।

প্রেসিডিয়াম সদস্য ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জাতীয় পার্টির সভাপতি সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা এমপির সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী ফিরোজ রশীদ এমপি, মীর আব্দুস সবুর, হাজী সাইফুদ্দিন আহমেদ মিলন, অ্যাডভোকেট রেজাউল ইসলাম ভূঁইয়া, আলমগীর সিকদার লোটন, ভাইস চেয়ারম্যান জহিরুল আলম রুবেল, কাউন্সিলর মনোনয়ন প্রত্যাশী শেখ মাসুক রহমান মাসুম প্রমুখ।

২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত দলীয় মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমাদান অব্যহত থাকবে। জাপা মেয়র ও কাউন্সিলর পদে একক প্রার্থী দিতে চায়। একাধিক মনোনয়ন প্রত্যাশী পাওয়া গেলে সমঝোতার ভিত্তিতে একক প্রার্থী চুড়ান্ত করা হবে।