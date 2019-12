প্রেমিকার বুকের ওড়না সরে গেলে তোমার কামুক দৃষ্টি

যদি প্রেমিকার মুখে বারবার ভালোবাসি শব্দটা না শুনতে পেয়ে তোমার মন খারাপ হয়ে যায়, তবে শুনে রাখো তুমি তাকে ভালোবাসো নি!!

যদি তোমার একটিবার চুমু খাওয়ার আবদার না মিটানোয় প্রেমিকার সাথে অভিমান করে ফেলো,তবু বুঝবে তুমি ভালোবাসার যোগ্য নও!

যদি প্রেমিকার উষ্ণ ঠোঁটে আলতো ছোঁয়া দিতে না পারার আক্ষেপে কথা বলার ইচ্ছা মরে যায় তোমার তবে জেনে নিও তুমি তাকে কখনোই ভালোবাসো নি!!

যদি বাতাসে প্রেমিকার বুকের ওড়না সরে গেলে তোমার কামুক দৃষ্টি তার নিতম্বের দিকে চলে যায় তবে বুঝে নিও তুমি তাকে ভালোবাসতে পার নি!

যদি প্রেমিকার কোমরের ভাঁজে তোমার চোখ আটকে যায়, চেষ্টা করেও চোখ সরাতে পার না তাহলে শুনে রাখ এটা তোমার ভালোবাসা না!

যদি তোমার সাথে লং ড্রাইভে তোমার প্রেমিকা যেতে না চায় আর তুমি তখন রাগে,দুঃখে,অভিমানে অন্য মেয়ের পিছনে লাগো,তবে মেনে নাও তুমি তাকে কখনোই ভালোবাসতে পারো নি!!

যদি প্রেমিকার ছবির সাথে অন্য মেয়ের ছবি তুলনা কর আর অন্য মেয়েকে না পাওয়ার আফসোসে তোমার ঘুম হারাম হয়ে যায়, তবে নিশ্চিত হও তুমি এখনও তাকে ভালোবেসে উঠতে পারো নি!

যদি প্রেমিকা পড়াশোনার চাপে সময় দিতে না চায় আর তখন তুমি অন্য মেয়েকে পটানোতে ব্যস্ত হয়ে পড়, তোমার একলা সময় কাটে না, তাহলে শুনে রাখো তুমি তাকে ভালোবাসার যোগ্য নও!!

যদি প্রেমিকাকে বারবার কাছে পাওয়ার তীব্র ইচ্ছা, একান্ত সময় কাটানোর আকাঙ্ক্ষা তোমাকে কামুক যন্ত্রণা এনে দেয় তবে এটা নিশ্চিত থেকো নির্জনে রাস্তার পাশে লুকিয়ে থাকা মানুষরুপী নরপিশাচ আর তোমার মাঝে কোন তফাত নেই!

যদি তুমি তাকে বুঝতেই না পারো, সে তোমার থেকে কেমন আচরণ আশা করে এটা যদি নাই বুঝতে পারো তাহলে তাকে ভালবাসো এই কথা বলো কি করে??

ভালোবাসা পবিত্র জিনিস। আমরাই একে নষ্টামি,লুলামি করে অপবিত্র করে তুলেছি। বিয়ের আগে এসব পাপ জেনেও তুমি,আমি,আমরা প্রেম করছি,সাথে প্রেমে কলংকের দাগও লাগিয়ে দিচ্ছি।

প্রেম মানেই প্রেমিকার উষ্ণ ঠোঁট, বুক, কোমরের ভাঁজ, নির্জন নিরিবিলিতে একান্ত সময় কাটানোর তীব্র ইচ্ছা নয়।

প্রেম হচ্ছে এক কথায় অদৃশ্য অথচ সচ্ছতায় তৈরি এক বস্তু, যা শ্রদ্ধা, আবেগ, সহানুভুতি, স্নেহ, বিশ্বাস এর সমন্বয়ে তৈরি। কিন্তু আজকাল একি সাথে শ্রদ্ধা,আবেগ, বিশ্বাস, ভালোবাসা পাওয়া যায়না। যাদের সম্পর্কে এইসব কিছু আছে হয়তো তাদের ভালোবাসাই প্রকৃত ভালোবাসা।

বর্তমানে প্রেম অনেকটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। কার প্রেমিক,প্রেমিকা কয়টা,কাকে কি গিফট দেয়,কোথায় ঘুরতে নিয়ে যায় এসব অসম প্রতিযোগিতায় মেতে থাকতে থাকতে সত্যিকারের ভালোবাসা চিনতেই বড্ড ভুল করি আমরা। টিভি নাটকে যত সুন্দর করে প্রেমের ইতিহাস তুলে ধরে বাস্তবে তা হওয়া যথেষ্ট কঠিন।

তারপরও সকল প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে, শত ঝগড়ার পরেও যারা সত্যিকারের ভালোবাসা পায় তারাই হল সবচেয়ে ভাগ্যবান /ভাগ্যবতী।

লেখা:জাবেদ

ছবিঃপ্রতিবিম্ব

Please follow and like us: