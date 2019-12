ইসলামপুর উপজেলা শাখা ও কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত

লিয়াকত হোসাইন লায়ন,জামালপুর প্রতিনিধি : জামালপুর ইসলামপুরে উপজেলা শাখা ও কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার ইসলামপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গনে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি এ্যাডভোকেট মো: বাকী বিল্লাহ। সম্মেলন উদ্বোধন করেন জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি নিহাদুল আলম(নিহাদ)। প্রধান বক্তা ছিলেন জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মাকসুদ বিন জালাল(প্লাবন)।

সম্মেলন প্রস্তুত কমিটি আহবায়ক সুজন মিয়ার সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামপুর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি স্থানীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব ফরিদুল হক খান দুলাল, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট আব্দুস ছালাম,জেলা ছাত্রলীগের সিনিয়র সহসভাপতি জাবেদুল ইসলাম জাবেদ,সহ সভাপতিএস.এম.মারুফ পারেেভজ,ফকরুল ইসলাম সোহাগ,সহ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম রাসুসহ আরো অনেকেই। সম্মেলনটি সঞ্চালনায় ছিলেন প্রস্তুত কমিটি’র সদস্য সচিব মীর সাব্বির আলম।

সম্মেলনে সভাপতি ও সম্পাদক পদে একাধিক প্রার্থী হওয়ায় জেলা নেতৃবৃন্দ সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী ১বছরের জন্য ইসলামপুর উপজেলা শাখার রকিব চৌধুরীকে সভাপতি ও আলহাজ মিয়াকে সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করা হয়। এছাড়াও কলেজ শাখার সভাপতি পদে শাওন সরকার ও সাধারণ সম্পাদ পদে রাকিবুল ইসলামের নাম ঘোষণা করা হয়।

