একটি টাকা দিয়ে সহযোগিতা করতে না পারলেও শেয়ার করুন, সমাজের দানশীল ব্যাক্তিদের নজরে আসবে । আসুন মানবতার পথে অবুজ শিশু সোনালীর পাশে দাঁড়ায় ফরিদপুর জেলার মধুখালি থানার কামারখালী ইউনিয়নের মতলন্দপুর গ্রাম তাঁর পিতাঃ মোহাম্মদ:আশাদ আলী পেশায় একজন রাস্তার হকার। গরিব পরিবারের মেয়ে সোনালী সোনালী উন্নত চিকিৎসা না পেলে (তাঁর পা কেটে ফেলতে হবে। ) সবাই সোনালীকে সাহায্য করুণ। সবাই অসহায় ছোট সোনালীর পাশে এসে দাঁড়ায় সাহ্যয পাঠানোর ঠিকানা বিকাশ… ০১৮১১৩৯৬৩০৪ (পারসোনাল)

