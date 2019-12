নোয়াখালীতে সেতুমন্ত্রীর পক্ষে ৬ হাজার শীতবস্ত্র বিতরণ

মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, নোয়াখালী।

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরথর পক্ষে নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে শীতার্তদের মাঝে ৬ হাজার শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।শুক্রবার (২৭ ডিসেম্বর) সকাল ১০টায় বসুরহাট পৌরসভায় মেয়র আব্দুল কাদের মির্জা এ শীতবস্ত্র বিতরণ করেন। উক্ত শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে ছিন্নমূল,অসহায়,গরীব মানুষের মাঝে ছয় হাজার কম্বল বিতরণ করা হয়।এ সময় সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরথর ছোট ভাই পৌর মেয়র আব্দুল কাদের মির্জা বলেন, প্রতিটি স্বচ্ছল মানুষের উচিত সমাজের অসহায় ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো।