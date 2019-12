বাসর রাতের গল্প পড়া শেষে কারও আফসোস বারলে আমি দায়ি না

.

রাত ১২ টা রুমের দরজা খুলে ভিতরে ডুকলাম। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমার গালে অন্য কোন হাত জোরে রাখার কারনে বিকট শব্দ হলো। সাথে সাথে রুমের বাতিও জ্বলে উঠলো। সামনে তাকিয়ে দেখি আম্মু। কিছু না বলে দাড়িয়ে রইলাম। এবার আগের চাইতেও বেশী রেগে গিয়ে বললো বিয়ে করবি সেটা আমাকে একটা বার বলবি না?

.

বিয়ে কথাটা শুনেই আতকে উঠলাম।কারন এই বিয়ের জন্যই কিছুদিন আগে মিমির সাথে আমার ব্রেকআপ হয়ে গেছে। একটু ভয়ে ভয়ে বললাম আমি বিয়ে করবো সেটা তোমাকে কে বললো? মা আরেকটা চড় দিয়ে বললো বিয়ে করা শেষে বলছিস বিয়ে করবো সেটা কে বললো? আর ন্যাকামো করতে হবে না। তুই থাক আমি বউ মাকে নিয়ে আসছি।

.

কিছু কিছু সময় হা করে দাড়িয়ে থাকা ছাড়া কোন উপায় থাকেনা।আমারো এখন সেই অবস্থা।বুঝতে পারছিনা মা কাকে ধরে এনে বলবে এটা তোর? তবে মনে মনে ঠিক করে রাখলাম আমি এ বউ আমি কিছুতেই মেনে নিচ্ছি না।দরকার হলে বাসা থেকে চলে যাবো না হয় আজ রাতেই বউ তালাক দিবো।

.

কিছুদিন আগে মিমির সাথে যখন ব্রেকআপ হয়েছিলো তখন ই ওকে বলেছিলাম তুমি বিয়ে করো ভাল কথা তবে আমি তোমাকে ছাড়া কখনোই কাউকে বিয়ে করবো না।মিমিও আমার গালে একটা চড় মেরে বলেছিলো তোমাকে বিয়ে করতে মানা করেছে কে? চলো আজ ই, এক্ষনি বিয়ে করি ? তখন আর কিছু বলতে পারিনি।

.

বেকার ছেলে হয়ে বিয়ে করাটা মোটেও ঠিক হবেনা।মিমি যাবার আগে একটা বিয়ের কার্ড আমার হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলো। কার্ড টা এখনো খুলে দেখা হয়নি। কার সাথে বিয়ে হচ্ছে সেটা দেখার ও কোন ইচ্ছে হয়নি।

.

হঠাৎ পকেটের মোবাইলটা কেপে উঠলো। দেখলাম মিমির ফোন।কিন্তু রিসিভ করার সাহস হচ্ছেনা।আর রিসিভ করেই বা কি বলবো ? সাবেক প্রেমিকাকে কি বলা যায় ভাল থেকো প্রিয়া,সুখি হও তোমরা দুজন। ইচ্ছা না থাকার পরও অনেক সময় অনেক কিছু করতে হয়। ঠিক আমাকেও রিসিভ করতে হলো।

.

ও পাশ থেকে একাই বক বক করতে শুরু করলো। বললো তুমি আমাকে যদি একটুও ভালবেসে থাকো তাহলে আগামী ২ দিনের মাঝে বিয়ে করবে। কথা না বলে কিছুক্ষন পর ফোন কেটে দিয়ে সিগারেট ধরলাম।এমন সময় বুঝতে পারলাম দরজার দিকে আসছে। সিগারেট ফেলে দিয়ে ভদ্র ছেলের মত শুয়ে রইলাম।

.

বুঝতে পারলাম আম্মুর সাথে যে মেয়েটা নীল শাড়ি পরে ঘোমটা দিয়ে আছে ঐ টাই বউ। কিছু না বলে একটু সরে গিয়ে ওনাদের বসার জায়গা করে দিলাম। আম্মুর সাথে দেখলাম একজন কাজীও আছে।উনিই বিয়ের কাজ শেষ করলেন। আমি ও মিমির কথা মত বাধ্য ছেলে হয়ে রইলাম। বিয়ের কাজ শেষে আম্মু বললো বিছানা ঠিকই আছে, এবার দরজা টা লাগিয়ে দে।

.

আমি বিছানা থেকে উঠলাম না, নতুন বউ ই দরজা লাগিয়ে আমার কাছে আসলো নিজের ঘোমটা তুলে দিলো। এ্যা এতো মিমি 😮 আমি জিজ্ঞেস করলাম তুমি এখানে? কিভাবে? মিমি আমার বাহুডোরে এসে বললো তুমি তোমার আম্মুকে না হয় বলতো পারো না যে বিয়ে করবে তাই বলে কি আমিও বলতে পারি না? তারপর……………

.

বাকি টুকু শোনার বয়স আপনাদের হয় নাই। সংগৃীহিত

