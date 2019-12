মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ এগিয়ে যাচ্ছে; কুড়িগ্রামের চিলমারী নৌ-বন্দরের সাথে মুক্তিযুদ্ধের মুক্তাঞ্চল রৌমারীকে যুক্ত করা হবে …….নৌ-পরিবহন প্রতিমন্ত্রী

আনোয়ার হোসেন,কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : তারিখ-২৮.১২.১৯ইং

নৌ-পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্মুদ চৌধুরী এমপি বলেছেন, ৭১’ স্বাধীনতা সংগ্রামে রৌমারীতে ৬৫ হাজার মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধে অংশ নিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছে এবং রৌমারীকে পাকহানাদার বাহিনী থেকে মুক্ত রেখে ছিল। অথচ স্বাধীনতার ৪৮ বছরেও রৌমারীকে মুক্তাঞ্চল হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়নি। আগামীতে মুক্তাঞ্চল ঘোষণার বিষয়টি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেনকে সাথে নিয়ে সরকারকে অবহিত করব। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আপনারা যে ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন এই ঐক্যই পারে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে।

তিনি আরো বলেন, নৌ পথে কুড়িগ্রাম জেলার সাথে রৌমারী ও রাজিবপুর উপজেলা যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখতে ব্রহ্মপুত্র নদে জরুরী ভিত্তিতে ড্রেজিং করা হবে। যাতে এ অঞ্চলের নদীভাঙ্গন কবলিত দরিদ্র জনগণ স্বল্পখরচে নৌ-পথে জেলা শহরে যাতয়াত ও মালামাল পরিবহন করতে পারবে। কুড়িগ্রামের চিলমারী নৌ-বন্দরের সাথে মহান মুক্তিযুদ্ধের মুক্তাঞ্চল রৌমারীকে যুক্ত করা হবে। শনিবার দুপুরে রৌমারী উপজেলার যাদুরচর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্লাটিনাম জুবিলী উপলক্ষ্যে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের প্রথম পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন, নৌ-পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি। এসময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন এমপি, প্লাটিনাম জুবিলী প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের প্রথম পুনর্মিলনী সভার আহবায়ক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মো. মজিবুর রহমান বঙ্গবাসী, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শেখ আব্দুল্লাহ, রৌমারী উপজেলা নির্বাহী অফিসার (অতি:দা:) মেহেদি হাসান, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল ইসলাম মিনু, যাদুরচর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমান মুকুল প্রমূখ। অনুষ্ঠানে সাবেক সফল ৪জন শিক্ষককে মরণোত্তর স্বর্ণপদক ও ১২জন শিক্ষককে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

