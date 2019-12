বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার বিহার ইউপি চেয়ারম্যান মহিদুল ইসলাম এর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে শীতার্থদের মাঝে শুক্রবার সকালে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। ইউপি চেয়ারম্যান মহিদুল ইসলাম বিহার ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে গরীব, দুস্থদের মাঝে এ শীতবস্ত্র বিতরণ করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন ইউপি সদস্য মোকলেছার রহমান, মহিলা ইউপি সদস্য রোকেয়া বেগম, উদ্যোক্তা খলিলুর রহমান, রহুরুল আমিন, রানা মিয়া প্রমুখ।

জিএম মিজান শিবগঞ্জ বগুড়া

Please follow and like us: