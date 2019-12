তানোরে উপজেলা চেয়ারম্যানের শীতবস্ত্র বিতরণ

আলিফ হোসেন, তানোর

রাজশাহীর তানোরে পাঁচন্দর ইউপির কচুয়া ও মুন্ডুমালা পৌর এলাকায় সমাজের পিছিয়ে পড়া আদিবাসীর পল্লীর অসহায় শীতার্তদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। চলতি বছরের ২৯ ডিসেম্বর রোববার স্থানীয় সাংসদ আলহাজ্ব ওমর ফারুক চৌধূরীর পক্ষ থেকে তার প্রতিনিধি ও উপজেলা চেয়ারম্যান লুৎফর হায়দার রশিদ ময়না এসব শীতবস্ত্র বিতরণ করেছেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যান আবু বাক্কার ও সোনীয়া সরদার, পাঁচন্দর ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল মতিন, বাধাইড় ইউপি চেয়ারম্যান আতাউর রহমান প্রমূখ। এছাড়াও এলাকার বিশিস্ট ব্যক্তিবর্গগণ উপস্থিত ছিলেন।

জানা গেছে, উপজেলা চেয়ারম্যান লুৎফর হায়দার ময়না আর্তমানবতার সেবায় এভাবে এগিয়ে চলেছেন। শীত মৌসুমের শুরু থেকেই উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অসহায় হতদরিদ্র শীতার্তদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি গ্রহণ ও শীতবস্ত্র বিতরণ শুরু করেছেন। অথচ সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা জনপ্রতিনিধিরা এখানো এ বিষয়ে কার্যকর তেমন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের (ইউপি) প্রত্যন্ত ও দূর্গম পল্লীর পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির অসহায় হতদরিদ্র শীতার্তদের মাঝে স্থানীয় সাংসদের পক্ষ থেকে তার প্রতিনিধি ও উপজেলা চেয়ারম্যান লুৎফর হায়দার রশিদ ময়না শীতবস্ত্র (কম্বল) বিতরণ করে চলেছেন। এমনকি তিনি বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ঘুরে মানবতার ফেরিওয়ালা হয়ে পথে-প্রান্তরে বিচরণরত পথশিশু, মানষিক ভারসাম্যহীন প্রতিবন্ধী ও ভিক্ষুকদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দিয়েছেন। অথচ এর আগে এমন কোনো উদ্যোগ কেউ নেয়নি। এসব শীতবস্ত্র পেয়ে অনেকে আবেগাপ্লুত হয়ে আনন্দ অশ্র“ ফেলেছে। স্থানীয় রাজরৈতিক পর্যবেক্ষক মহলের বিশ্লেষণ রাজনৈতিক অঙ্গনে ময়না কতটা মানবদরদী, কর্মী-জনবান্ধব রাজনৈতিক নেতা সেটা তার নানা কর্মসূচি ও অবস্থান দেখলেই অনুমান করা যায়। দলীয় কার্যালয়, উপজেলা পরিষদ বা মাঠ-ঘাট যেখানে ময়না সেখানেই শত মানুষের উপস্থিতি সবার একটাই দাবী তারা ময়নার সঙ্গে কথা বলতে চাই আবার ময়নাও শত ব্যস্ততার মাঝেও সকলের কথা শোনেন, চেস্টা করেন সকলের চাওয়া-পাওয়া পুরুণের না পারলেও কাউকে দুঃখ-কষ্ট না দিয়ে হাসিমূখে বিদায় করেন যা একজন রাজনৈতিক নেতার রাজনৈতিক দূরদর্শীতার পরিচয়ই বহন করে যা সিংহভাগ রাজনৈতিক নেতার নাই।

তানোর প্রতিনিধি

