বনপাড়া পৌরসভার ৪১০ জন দুস্থ পেলেন শীতবস্ত্র

নাটোর প্রতিনিধি:

নাটোরের বড়াইগ্রামের বনপাড়া পৌরসভার ৪১০ জন দুস্থ পেলেন শীতবস্ত্র। রবিবার সকালে পৌর মিলনায়তনে নাটোর-৪ (বড়াইগ্রাম-গুরুদাসপুর) আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল কুদ্দুস প্রধান অতিথি হিসেবে দুস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন। পৌর মেয়র কেএম জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আ’লীগের সভাপতি আব্দুল কুদ্দুস প্রেস, যুগ্ম সম্পাদক প্রভাষক মোয়াজ্জেম হোসেন বাবলু, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সুরাইয়া আক্তার কলি, বড়াল বার্তা’র সম্পাদক ও বড়াইগ্রাম কেন্দ্রীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি অমর ডি কস্তা, পৌর কাউন্সিলরবৃন্দ প্রমূখ।

