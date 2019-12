মহানবী (স.)-কে নিয়ে ব্যাঙ্গচিত্র প্রতিযোগিতা, মুসলিম বিশ্বে নিন্দার ঝড়

বিনোদন ডেস্ক: ইসলামবিরোধী হিসেবে পরিচিত নেদারল্যান্ডের এমপি গার্ট উইল্ডার্স। প্রায় সময়ই ইসলাম ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে অপমান করে নানা ক’টুক্তি ও কু’কর্ম করে থাকেন। মাঝখানে কিছুদিন বিরত ছিলেন।

আবারও তিনি ইসলামের অনুসারীদের অ’পমান করতে সরব হয়েছেন। সম্প্রতি তিনি পরিকল্পনা করেছেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) কে নিয়ে ব্যাঙ্গচিত্রের প্রতিযোগিতা আয়োজনের! শনিবার (২৮ ডিসেম্বর) তিনি এমন ঘোষণা দিয়েছেন।

তিনি একটি পোস্ট দিয়েছেন টুইটারে। তাতে উইল্ডার্স লোকজনকে এই প্রতিযোগিতায় মহানবী (স.)-কে নিয়ে আঁকা ব্যাঙ্গচিত্র পাঠানোর আহ্বান করেছেন। নেদারল্যান্ডসের সবচেয়ে বড় বিরোধী দলীয় এই নেতা টুইটে লিখেছেন, সহিং’সতা ও ইসলামি ফতোয়ার হাত থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করার মত প্রকাশ হতেই হবে। এ খবর দিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। তার এই ঘোষণার প্রেক্ষিতে বিতর্কের ঝড় ওঠেছে। নানা দেশের মুসলিমরা উইল্ডার্সকে তার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার অনুরোধ করেছেন।

এর আগে গার্ট উইল্ডার্স গত বছর আগস্টে একই রকম একটি প্রতিযোগিতা বাতিল করেন। ওই সময় এ প্রতিযোগিতা আয়োজন করার জন্য তাকে হ’ত্যার পরিকল্পনা করেছিলেন একজন। এ অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। তারপরই তিনি প্রতিযোগিতা বাতিল করেন।

গত বছর তার এমন কর্মকান্ডের ভ’য়াবহ প্রতিবাদ হয় পাকিস্তানে। ইসলামপন্থি দল তেহরিকে লাব্বাইক এর আয়োজন করেছিল। তারা নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে সব ইসলামিক দেশকে সম্পর্ক ছিন্ন করার আহ্বান জানিয়েছিল। কিন্তু এক বছরের বিরতি দিয়ে আবারও বিতর্কিত আয়োজনটি করার পরিকল্পনা করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, মহানবী (স.)-কে নিয়ে কল্পিত ছবি বা কার্টুন আঁকা ইসলামে পুরোপুরি নিষিদ্ধ। বেশির ভাগ মুসলিম তাকে নিয়ে ব্যাঙ্গচিত্রকে দেখে থাকেন ভ’য়াবহ অপরাধ হিসেবে।