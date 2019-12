সরস্বতী পূজা উপলক্ষে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনসমূহের নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তনের আহŸান টিআইবির

ঢাকা, ২৯ ডিসেম্বর ২০১৯: হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব সরস্বতী পূজা উপলক্ষে আসন্ন ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তনের জন্য নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহŸান জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। সিটি কর্পোরেশনসমূহের নির্বাচনের জন্য কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত দিবসের আগের দিন (২৯ জানুয়ারি ২০২০) সরস্বতী পূজা হওয়ায় এ দাবি জানায় সংস্থাটি।

সনাতন ধর্ম মতে জ্ঞান, সংগীত, শিল্পকলা, বুদ্ধি ও বিদ্যার দেবী সরস্বতীর পূজা উপলক্ষে হিন্দু সম্প্রদায় বিশেষ করে শিক্ষার্থীরা বাণী অর্চনাসহ নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে, মন্দিরসমূহের পাশাপাশি এসব আয়োজনের মূল কেন্দ্রবিন্দু সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ। ঢাকায় অবস্থিত প্রায় প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই বরাবরের মতো সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হবার কথা। অন্যদিকে নির্বাচন কমিশন আগামী ৩০ জানুয়ারি ২০২০ ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করায় অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই ভোট কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে। তাই, নির্বাচনী প্রস্তুতির স্বার্থে বড় সংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহকে একদিন পূর্বেই নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় আনা হতে পারে। এমতবস্থায় রাজধানীর অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই এ বছর ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্য ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সরস্বতী পূজার উদ্যাপন বাধার মুখে পড়বে। এ প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনের প্রতি সকল ধর্ম ও ধর্মীয় উৎসবের প্রতি সংবেদনশীলতার পরিচয় দিয়ে সিটি কর্পোরেশনসমূহের নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তনের আহŸান জানাচ্ছে টিআইবি।