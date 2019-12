অভিনয় ছেড়ে দেয়া প্রসঙ্গে যা বললেন পূর্ণিমা

বিনোদন ডেস্ক : অভিনয় ছা’ড়ছেন চিত্রনায়িকা পূর্ণিমা- রোববার সকাল থেকে এমন কথা ছ’ড়িয়ে পড়ছে অনলাইনে। কিন্তু সত্যি কি তিনি অভিনয় ছাড়ছেন? বিষয় নিশ্চিত হতে যোগাযোগ করা হয় পূর্ণিমার সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘অভিনয় কেনো ছাড়ব! অভিনয় ছা’ড়ার মতো কি কিছু হয়েছে? এমন খবর কারা ছ’ড়াচ্ছে, কেনো ছড়া’চ্ছে তার কিছুই জানিনা।’

পূর্ণিমা বলেন, ‘অভিনয় ছা’ড়ার প্রশ্নই ওঠেনা। কারও সঙ্গে এ বিষয়ে কোন কথাও হয়নি।’

তবে পবিত্র ওমরাহ পালন করতে সৌদি আরবে যাচ্ছেন বলে জানান অভিনেত্রী পূর্ণিমা। তিনি মনে করেন, ওমরাহ পালন করতে যাওয়ার বিষয়টি সামনে এনেই কেউ তার অভিনয় ছা’ড়ার গু’জ’ব ছড়া’চ্ছেন।

‘হজ করলেই অভিনয় ছা’ড়তে হবে- এমন তো কোন নিয়ম নেই। তাহলে রাজ্জাক আঙ্কেল, ইলিয়াস কাঞ্চন আঙ্কেলও অভিনয় ছে’ড়ে দিতেন’- বলেন পূর্ণিমা।

প্রথমবার ওমরাহ করতে যাচ্ছেন পূর্ণিমা। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রথমবার হজে যাচ্ছি। সময়ের অভাবে হজ করতে যাওয়া হয়নি আগে। এবার সময় বের করেছি। ওমরাহ পালনের জন্য ৮-৯ দিন মক্কা ও মদিনায় থাকবো।

নতুন বছরে ওমরাহ হজ শেষ করে এসে নতুন করে আবার অভিনয়ে মনোযোগ দেবেন বলে জানালেন পূর্ণিমা। তার সম্পর্কে গু’জব না ছড়া’নোর জন্যও সবার প্রতি আহ্বান জানান তিনি।