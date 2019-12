অশা’লীন পোশাক পরায় ২০০ নারী-পুরুষকে গ্রেফতার করেছে সৌদি আরব

আন্তর্জতিক ডেস্ক: আটসাট পোশাক পরা, বিনোদন উৎসবে হ’য়রা’নি এবং প্রকা’শ্যে শালী’নতা লঙ্ঘ’নের অভি’যোগে ২০০ জনের বেশি নারী-পুরুষকে গ্রেফতার করেছে সৌদি আরব।

সোমবার রিয়াদ পুলিশ একাধিক টুইট বার্তায় বলেছে, অশা’লীন পোশাক পরা-সহ নৈতি’কতা লঙ্ঘ’নের দা’য়ে গত সপ্তাহে ১২০ জন পুরুষ ও নারীকে গ্রেফ’তার করা হয়েছে। শালী’নতা লঙ্ঘ’নকারীদের গ্রেফ’তারের পর জরি’মানাও করা হয়েছে।

পৃথক এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হয়’রানির শি’কার হয়েছেন বলে নারীরা অভি’যোগ জানানোর পর আরও ৮৮ জনকে গ্রেফ’তার করা হয়েছে। চলতি মাসের শুরুর দিকে রিয়াদে এমডিএল বিস্ট সঙ্গীত উৎসবে হয়’রানির শিকা’র হয়েছিলেন বলে ওই নারীরা জানিয়েছিলেন

সৌদিতে চলচ্চিত্র নির্মাণ, প্রদর্শনী এবং নারীদের গাড়ি চালানোর ওপর আরোপিত কয়েক দশকের পুরোনো নিষে’ধাজ্ঞা চলতি বছর প্রত্যা’হার করে সামাজিক সংস্কা’রের ব্যাপক উদ্যোগ নেন যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান। তার এই উদ্যোগের পর সৌদির দেশটিতে এখন নারী-পুরুষরা কনসার্টে অংশ নিতে পারছেন।সামাজিক বিভিন্ন নিয়মে শিথি’লতা আনতে সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের নেয়া উদ্যোগে দেশটির অনেক নাগরিক স্বাগত জানিয়েছেন; তবে এদের বেশিরভাগের বয়স ৩০ এর নিচে।

গত সেপ্টেম্বরে সৌদি আরব জানায়, জন-শালী’নতা লঙ্ঘ’ন, অশা’লীন পোশাক পরা, জন-আক’র্ষণ তৈরি করে এমন আচরণ প্রদর্শ’নকারীদের বিরু’দ্ধে শা’স্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। প্রথমবারের মতো দেশটিতে পর্যটক ভিসা ইস্যু করার পর সৌদি কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানায়।

এতে বলা হয়, সৌদিতে ঘুরতে যাওয়া পর্যটকরা আঁ’টসা’টো পোশাক অথবা অশ্লী’ল ছবি কিংবা লেখাযুক্ত পোশাক পরতে পারবেন না। জনসম্মু’খে নারীদের কাঁধ এবং হাঁটু পর্যন্ত পোশাক পরিধান করতে হবে। দেশটির মন্ত্রিসভায় গত এপ্রিলে জন-শালী’নতা নির্দেশনা প্রস্তাব পাস হয়। তবে অনেকেই এসব নিয়ম-কানুনের সমালো’চনা করেছেন। সূত্র: এএফপি।