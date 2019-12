আমার গলা টিপে ধরেছিল পুলিশ : প্রিয়াঙ্কা গান্ধী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : উত্তর প্রদেশের লখনউয়ের রাস্তায় পুলিশের সঙ্গে সরাসরি সং’ঘা’তে জড়িয়েছেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। তার অভিযোগ, আ’টক প্রাক্তন আইপিএস অফিসারের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময়ে পুলিশ শুধু আ’টকায়নি, তার গলা টিপে ধরেছিলেন নারী পুলিশের এক কনস্টেবল।

প্রিয়াঙ্কা বলেন, নারী পুলিশের এক কনস্টেবল আমার গলা টিপে ধরে আ’ট’কানোর চে’ষ্টা করেছিলেন। এমন ভাবে ধা’ক্কা দেওয়া হয়েছে যে পড়ে গিয়েছিলাম।

তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ারও অভিযোগ এনেছেন কংগ্রেস নেত্রী। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে লখনউয়ে গিয়েছিলেন প্রিয়াঙ্কা। তার সফরে দিনভর নাটকীয় ঘটনাবলীর সাক্ষী থেকেছে উত্তরপ্রদেশের রাজধানী। সকালে কংগ্রেসের অনুষ্ঠানে নিরাপত্তার বেড়া ভে’ঙে মঞ্চের উপরে প্রিয়াঙ্কার কাছে পৌঁছে যান অ’জ্ঞা’ত পরিচয় এক ব্যক্তি।

নিরা’পত্তাকর্মীরা তাকে আ’টকানোর চেষ্টা করলে প্রিয়াঙ্কাই তাদের থামান। পাগড়ি পরা ব্যক্তিটিকে সামনে ডেকে নেন। কিছু ক্ষণ তার কথাও শোনেন। পরে তার নামে স্লো’গান দিতে দিতে মঞ্চ ছাড়েন ওই ব্যক্তি। কংগ্রেস জানায়, গুরমিত সিংহ নামে ওই ব্যক্তি কানপুরের বাসিন্দা। দীর্ঘ দিন ধরে কংগ্রেসের সমর্থক। ঘটনাটিকে প্রিয়াঙ্কার নি’রাপ’ত্তার গা’ফি’লতি হিসেবেই তুলে ধরেছে কংগ্রেস। সূত্র : এবিপি