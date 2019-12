উন্নত বাংলাদেশ গড়তে একটি উন্নত রাজধানী প্রয়োজন: তাপস

নিউজ ডেস্ক: প্রয়াত মেয়র আনিসুল হকের আদর্শ ধারণ করে সামনে এগিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি (ডিএসসি) করপোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নির্বাচিত প্রার্থী ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস।

আজ রবিবার বেলা ১২টার দিকে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র প্রার্থী হিসেবে তার নাম ঘোষণা করে আওয়ামী লীগ। পরে সংবাদ সম্মেলনে তাপস বলেন, প্রয়াত মেয়র আনিসুল হকের আদর্শ ধারণ করে সামনে এগিয়ে যেতে চান তিনি

এসময় তাপস বলেন, মেয়র পদে মনোনয়ন পাওয়ায় আমি দলের প্রধান শেখ হাসিনা ও মনোনয়ন বোর্ডের সব সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। পাশাপাশি এলাকাবাসীর কাছে আহ্বান আমরা আমার ওপর আস্থা রাখবেন, আমাকে সুযোগ দেবেন।

তিনি বলেন, ‘ঢাকা-১০ আসনের জন্য কাজ করতে গিয়ে আমি উপলব্ধি করেছি যে, আমাদের প্রধানমন্ত্রী উন্নত বাংলাদেশ গড়তে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। উন্নত বাংলাদেশ গড়তে একটি উন্নত রাজধানী প্রয়োজন। আমি সেই সুযোগটি গ্রহণ করতে চাই।’