ওমরাহ হজ করতে মক্কায় যাচ্ছেন পূর্ণিমা

বিনোদন ডেস্ক: ওমরাহ হজ পালনের লক্ষ্যে সৌদি আরবের মক্কায় যাচ্ছেন চিত্রনায়িকা পূর্ণিমা। সোমবার তিনি মক্কার উদ্দেশে ঢাকা ছাড়ছেন বলে গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন এই জনপ্রিয় তারকা। রবিবার বিকেলে পূর্ণিমা বলেন, প্রথমবারের মতো হজ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা যাচ্ছি। সোমবার বিকেলের ফ্লাইটে ঢাকা ছাড়বো। সকলের কাছে দোয়া চাই। যেন সহি সালামতে হজ পালন করে আবার ফিরে আসতে পারি।

পূর্ণিমা বলেন, এর আগে অনেকবার যাব যাব করেও হয়ে ওঠেনি। এবার সময় বের করেছি। ওমর পালনের জন্য ৮-৯ দিন মক্কা ও মদিনায় থাকবো।

পবিত্র ওমরাহ পালন শেষে দেশে ফিরেই আবার চলচ্চিত্রে কাজ শুরু করবেন বলেও জানান পূর্ণিমা। তিনি বলেন, ‘জ্যাম’ ও ‘গাঙচিল’ নামে দুটি চলচ্চিত্রের সামান্য কাজ বাকি আছে। ওমরাহ থেকে ফিরে বাকি কাজ শেষ করবো। কারণ, অভিনয় আমার পেশা। এটা ছাড়া সম্ভব না।