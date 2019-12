কমিশনার নির্বাচনে প্রার্থী অভিনেত্রী তিশা!

বিনোদন ডেস্ক : আসন্ন গেন্ডারিয়া থানার কমিশনার নির্বাচন-১৯৯৯ এ লড়বেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী নুসরাত ইমরোজ তিশা! ৪৬নং ওয়ার্ডের কমিশনার পদপ্রার্থী হিসেবে ঘুড়ি মার্কায় ভোট চাইছেন এই অভিনেত্রী। তবে পোস্টার ও প্রচারণা তিশা নামে নয়, তিনি অংশ নিয়েছেন নওশিন জাহান হেনা নামে। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোতে এমনই কিছু পোস্টার এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সত্যি তিনি নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। এমন কি পোস্টারও ছেপেছেন। তবে সব কিছুই হয়েছে নাটকের জন্য। নির্মাতা রাইসুল তমালের ‘আদা সমুদ্দুর’ নাটকে এমনটাই দেখা যাবে। এই নির্বাচনে তিশাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মাহমুদুল ইসলাম মিঠু। খন্দকার রফিকুল ইসলাম মুন্না নামে হাতি মার্কায় দাঁড়িয়েছেন তিনি।

ফয়সাল আজাদের প্রযোজনা ও দয়াল সাহার রচনায় ‘আদা সমুদ্দুর’ নাটকে আরও অভিনয় করেছেন মুশফিক ফারহান, দাউদ নূর, নিকোল কুমার মন্ডল, আনোয়ার হোসেন, শিখা মৌ, তাবাসসুম মিথিলা প্রমুখ।

পরিচালক রাইসুল তমাল জানান, সম্প্রতি পুরান ঢাকার ফরাশগঞ্জে নাটকের দৃশ্যধারণ সম্পন্ন হয়েছে। স্বদেশ এন্টারটেইনমেন্টের ব্যানারে খুব শিগগিরই বেসরকারি একটি টেলিভিশন চ্যানেলে ‘আদা সমুদ্দুর’ নাটকটি প্রচার হবে।