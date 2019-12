ঝিনাইদহে অস্বাস্থ্যকর খোলা খাবার বিক্রি বন্ধে মতবিনিময় সভা

স্টাফ রিপোর্টার, ঝিনাইদহঃ

ঝিনাইদহে অস্বাস্থ্যকর খোলা খাবার বিক্রি বন্ধে প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে সরকারি বিভিন্ন দপ্তর ও স্থানীয় প্রশাসনের সাথে মতবিনিময় করেছে প্রচারাভিযান সংক্রান্ত এ্যাডভোকেসি কমিটি। রোববার সকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এ সভার আয়োজন করে ওয়েলফেয়ার উফোর্টস (উই) নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এ্যাডভোকেসি কমিটির সভাপতি আমিনুর রহমান টুকুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ সংরক্ষিত আসনের মহিলা এমপি খালেদা খানম।এসময় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, ওয়েলফেয়ার উফোর্টস (উই) পরিচালক শরিফা খাতুন, রুপান্তর’র প্রতিনিধি অসিীম আনন্দ দাস, তথ্য অফিসার আবু বক্কর, সমাজ সেবার ডিডি আব্দুল লতিফ,ভোক্তা অধিকারের সুচন্দন মন্ডল, সদও উপজেলা মহিলা কর্মকর্তা শরিফা খাতুন, সাবেক উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান তহুরা খাতুন, সুরাইয়া আক্তার মলি, এনামুল হক মুকুলসহ শিক্ষক অভিভাবক। স্বাস্থ্যঝুঁকিতে রয়েছে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ। এজন্য প্রয়োজন সচেতনতা। এসব খোলা খাবার বিক্রি বন্ধে আগামীতে করনীয় নানা বিষয়ে আলোচনা করা হয় মতবিনিময় সভায়।

