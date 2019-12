ঝিনাইদহে পুনাকের পক্ষ থেকে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

স্টাফ রিপোর্টার, ঝিনাইদহঃ

ঝিনাইদহে পুলিশের নারী কল্যাণ সমিতির (পুনাক) পক্ষ থেকে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। রোববার বিকেলে পুলিশ লাইনসে এ কম্বল বিতরণ করা হয়। এসময় পুলিশ সুপার মো: হাসানুজ্জামান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিলু মিয়া বিশ্বাস, কনক কুমার দাস, তারেক আল মেহেদী, সহকারী পুলিশ সুপার আরিফুল ইসলাম, পুনাকের সভাপতি নাহিদা আফরোজ, সহ-সভাপতি লাইলা আক্তার, সাধারণ সম্পাদক রিতু দাস, কোষাধ্যক্ষ রাশেদা খানম, সদস্য সুমাইয়া সুচনা, সুলতানা পারভীনসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আলোচনা সভা শেষে ২ শতাধিক অসহায় দুস্থদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়।

