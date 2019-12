পাকিস্তানে টিকটক তারকার সঙ্গে রেলমন্ত্রীর ভিডিও ফাঁ’স

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : জনপ্রিয় নারী টিকটক তারকার সঙ্গে নতুন এক বি’ত’র্কে জড়িয়ে পড়েছেন পাকিস্তানের রেলমন্ত্রী শেখ রশিদ। দেশটির সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন রেলমন্ত্রীকে নিয়ে স’মালো’চনায় মুখর নে’টিজে’নরা।

গতকাল শনিবার ইন্টারনেটে রেলমন্ত্রী শেখ রশিদের একটি ভিডিও চ্যাট ফাঁ’স হয়, যেখানে দেখা গেছে– পাক সে’নশে’সন টিকটক তারকা হারিম শাহের সঙ্গে কথা বলছেন তিনি। ভিডিওতে দেখা যায়, হারিম শাহ বলছেন, আমি কি আপনার কোনো গোপন র’হ’স্য ফাঁ’স করেছি? তা হলে আমার সঙ্গে কথা বলছেন না কেন?’

প্রতিউত্তরে মন্ত্রী বলেন, তোমার যা ইচ্ছে করতে পার। টিকটক তারকা এরপর বলেন, ‘আপনি যে আমায় অ’শ্লী’ল ভিডিও পাঠাতেন সেগুলোর কথা কি ভুলে গেছেন?’

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়েই কলটি কেটে দেন মন্ত্রী। তাদের এই কথোপকথনের দৃশ্য ইন্টারনেটে পোস্ট হতেই তা ঝড়ের গতিতে ভা’ইরা’ল হয়ে পড়ে। ভিডিওটি ঘিরে মন্ত্রীকে ঘিরে তুমুল স’মালো’চনাসহ নানা প্রশ্ন তুলছেন পাক নে’টিজে’নরা।

কি সেই গোপন র’হ’স্য; আর টিকটক তারকা হারিমের সঙ্গে কি সম্পর্ক রয়েছে মন্ত্রী শেখ রশিদের সে জ’ল্প’নায় ব্যস্ত এখন পাকিস্তানিরা। এমন সব প্রশ্নের তো’পের মুখে মন্ত্রী শেখ রশিদ মুখ না খুললেও এ বিষয়ে হারিম শাহ টুইটারে মন্ত্রীর বি’রু’দ্ধে একই অভিযোগ করেছেন।

তার অভিযোগ, পাক এই মন্ত্রী তাকে সবসময় আ’প’ত্তি’কর ছবি পাঠাতেন। তবে ঘটনা এখানেই শেষ হয়ে যায়নি। এ বিষয়ে হারিম শাহ আরও একটি টুইট করে বি’স্ফো’রক তথ্য দেন। শুধু ক্ষ’ম’তাসীন রেলমন্ত্রীই নন; ইমরান খানের দলের আরও অনেক মন্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্ক রয়েছে বলে ই’ঙ্গি’ত দেন হারিম শাহ।

তিনি লেখেন, ‘আমাকে পিটিআইয়ের নেতারা নিয়মিত হু’ম’কি দিয়ে যাচ্ছেন। তারা অবশ্যই চাচ্ছেন না আরও মন্ত্রীদের কাহিনি ফাঁ’স হয়ে যাক। সেই ভ’য় থেকে তারা আমাকে হু’ম’কি দিয়ে যাচ্ছেন। তাই আমি আমার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টটি ব’ন্ধ করে দিচ্ছি।’

এরপর টুইটটিও ডিলিট করে দেন হারিম শাহ। টিকটক তারকা হারিম শাহকে পাকিস্তানে বেশ কিছু রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে সেলফি তুলতে দেখা গেছে। সেসব ছবি ফেসবুক ও টুইটারে ভাইরাল হয়েছে। দেশটির প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের চেয়ারে বসেও সেলফি তুলেছিলেন হারিম শাহ। সে ছবিও পাক মিডিয়ায় প্রকাশ হয়েছে।

প্রসঙ্গত শেখ রশিদের সঙ্গে হারিম শাহের ভিডিওটি এখন পাক টুইটারের ট্রে’ন্ডিংয়ে রয়েছে। যদিও এ রকম ঘটনা এটিই প্রথম নয়। এ বছরেই দুজনের একটি সেলফি ভা’ইরা’ল হয়। সে দুই ছবিও এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করছেন অনেকে।