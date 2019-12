বেছে বেছে মুসলিম পরিবারে আ’ক্রমণ চালাচ্ছে ভারতীয় পুলিশ!

আন্তর্জতিক ডেস্ক : ভারতে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের প্র’তিবাদে উ’ত্তাল ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। এরমধ্যে ভারতের উত্তর প্রদেশে এই আইনের প্র’তিবাদে চলছে চ’রম উত্তে’জনা।

নাগরিকত্ব আইন নিয়ে প্রতিবাদ বি’ক্ষোভ সামাল দেওয়ার নাম করে মুসলিমদেরই বেছে বেছে আ’ক্রমণ করছে দেশটির উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। এমনই অভিযোগ করেছেন উত্তরপ্রদেশের মুজাফফরনগরের মানবাধিকার কর্মীরা।

জন দয়াল, কবিতা কৃষ্ণ এবং হর্ষ মান্দার নামের ওই মানবাধাকির কর্মীদের দাবি, রাজ্যজুড়ে যে স্বতঃস্ফূর্ত প্র’তিবাদ বেড়ে উঠছে, তার বহিঃপ্রকাশ বেশিরভাগ সময়েই হিং’সাত্মক নয়। কিন্তু মুসলিমদের ওপর এই অ’ত্যাচারের কারণেই এত হিং’সার ঘটনা ঘটছে।

এই দাবির সপক্ষে বেশ কিছু ছবি এবং ভি’ডিও-ও সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন তারা। তবে এই অভিযোগ নিয়ে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ কোনও মন্তব্য করেনি।

স্থানীয় গণমাধ্যমে বলা হয়েছে, কবিতা কৃষ্ণ টুইটারে একটি ভি’ডিও পোস্ট করে দাবি করেছেন, উত্তরপ্রদেশ পুলিশের স’শ’স্ত্র দল এবং ব়্যাফ রীতিমতো পোশাক পরে দা’ঙ্গা বাধিয়েছে। মুসলিমদের বাড়ির ভিতরে ঢুকে ভা’ঙচুর চালিয়েছে তারা। মুসলিমদের দেশের বাইরে তাড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে চিৎকার করে।

কবিতা কৃষ্ণ ও জন দয়ালদের আরও অভিযোগ, কোনও কোনও মুসলিম মহল্লা কার্যত পুরুষশূন্য হয়ে গেছে। কারণ যেকোনও সময়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হতে পারে আ’শঙ্কায় এদিক ওদিক পালিয়ে বেড়াচ্ছেন তারা। মহিলারা বাচ্চাদের নিয়ে সিঁটিয়ে রয়েছেন। তার মধ্যেই হা’ম’লা চালাচ্ছে পুলিশ।