‘ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে জোরালো অবস্থান নেবে সৌদি আরব’

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : কাশ্মীরের সাংবিধানিক মর্যাদা বা’তি’ল ও উপত্যকাটিতে একতরফা পদক্ষেপের ব্যাপারে ভারত সরকারের বি’রু’দ্ধে জো’রালো পদক্ষেপ নিতে পারে ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি)।

এ ব্যাপারে সৌদি আরব পূর্ণ সহযোগীতার আ’শ্বা’স দিয়েছে বলে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ মাহমুদ কোরেশি জানিয়েছেন। রোববার মুলতানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানান তিনি। খবর জিয়ো নিউজ উর্দূর।

পাক পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বা’তি’ল, নাগরিকত্ব আইন ও জাতীয় নাগরিক পঞ্জিসহ ভারত সরকারের হি’ন্দু’ত্ববা’দী কার্যক্রমে বিশ্ব এখন আর চু’প থাকবে না। আমরা শুরু থেকেই তাদের এমন হিং’সা’ত্মক মনোভাবের বিষয়টি আন্তর্জাতিক ফোরামে তুলে ধরেছি।

আগামী এপ্রিল মাসে পাকিস্তানে কাশ্মীর ও ভারতীয় মুসলমানদের উ’দ্ভূ’ত পরিস্থিতি নিয়ে জরুরি বৈঠক ডেকেছে অরগানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশন (ওআইসি)।

গত সপ্তাহে ইসলামাবাদ সফরে গিয়েছিলেন সৌদির পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান আল-সউদ। সেখানে পাক পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ মাহমুদ কোরেশির সঙ্গে এ বৈঠকের কথা চূড়ান্ত হয়।

ফারহান আল সাউদ এবং শাহ মাহমুদ কোরেশির বৈঠক নিয়ে পাকিস্তান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, বৈঠক চলাকালীন জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বি’লো’প, নাগরিকত্ব আইন, জাতীয় নাগরিক পঞ্জিসহ সাম্প্রতিক কালে ভারত সরকারের নেয়া একাধিক সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন শাহ মাহমুদ কোরেশি। কীভাবে বেছে বেছে সংখ্যাল’ঘু সম্প্রদায়, বিশেষ করে মুসলিমদের ভারতে টা’র্গে’ট করা হচ্ছে, তাও তুলে ধরা হয়।