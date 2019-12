স্পোর্টস ডেস্ক: ভীষণ কষ্টে আছি, সাহায্য করুন’- এক ক্রিকেটারের আকুল আবেদন! পাকিস্তান দলের হয়ে একসময় নিয়মিত খেলতেন স্পিনার দানিশ কানোরিয়া। মুসলিমপ্রধান দলে তিনি ছিলেন একমাত্র হিন্দু ধর্মালম্বী ক্রিকেটার। যে কারণে সবাই তার সঙ্গে খারাপ আচরণ করতেন। সম্প্রতি নিজের দুরবস্থার কথা তুলে ধরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ও পাক ক্রিকেট প্রশাসকদের সাহায্য চাইলেন নির্বাসিত পাক ক্রিকেটার দানিশ কানেরিয়া। তিনি অনুরোধ জানিয়ে বলেছেন, ‘আমি ভাল নেই। প্লিজ আমাকে হেল্প করুন।’

ইংল্যান্ডের কাউন্টি ক্লাব এসেক্সের হয়ে খেলার সময়ে স্পট ফিক্সিংয়ে জড়িত থাকার অভিযোগে দানিশকে নির্বাসিত করে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। তার পরে অনেকের কাছেই সাহায্যের আবেদন করেন কানেরিয়া। কিন্তু এই স্পিনারের আবেদনে কেউই কর্ণপাত করেননি। বাধ্য হয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছেন কানেরিয়া। ‘কষ্টে আছি’ বলে কানেরিয়া ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট না হলেও অনেকের মতে, ম্যাচ গড়াপেটা পরবর্তী অবস্থার কথাই বুঝিয়েছেন তিনি।

তিনি বলেছেন, ‘ইমরান খান-সহ পাকিস্তানের সমস্ত কিংবদন্তি ক্রিকেটার, ক্রিকেট প্রশাসকদের কাছে আবেদন করছি। আমি খুব কষ্টে আছি। আমাকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করুন। পাকিস্তানের অসংখ্য মানুষের কাছে আমি সাহায্য চেয়েছি। কিন্তু কোনও সাহায্য পাইনি। ক্রিকেটার হিসেবে পাকিস্তানের হয়ে আমি নিজেকে উজাড় করে দিয়েছি। এর জন্য আমি গর্বিত। এই সময়ে আমার সাহায্যের দরকার। আমি আশাবাদী পাকিস্তানের মানুষ আমার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন।’

এর আগে এক সময়ের সতীর্থ কানেরিয়ার পাশে দাঁড়িয়েছেন তার সতীর্থ শোয়েব আখতার। বৃহস্পতিবার টেলিভিশনে রীতিমতো বোমা ফাটিয়ে এই পেস মহাতারকা বলেন, পাকিস্তান ক্রিকেট দলে বেশ কয়েক জন ক্রিকেটার দানিশ কানেরিয়ার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতেন। কারণ দানিশের ধর্ম হিন্দু। তাই দলে ও ছিল ব্রাত্য। অনেকে কানেরিয়ার সঙ্গে বসে খেতে পর্যন্ত চাইত না।

শোয়েবের এই অভিযোগ ছড়িয়ে পড়ায় সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সাবেক সতীর্থের এই বিস্ফোরণের পরে কানেরিয়া বলেছেন, ‘আমি টেলিভিশনে কিংবদন্তি শোয়েব আখতারের সাক্ষাৎকার শুনেছি। বিশ্বের সামনে সত্যিটা তুলে ধরার জন্য আমি শোয়েবকে ব্যক্তিগত ভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যে সব বিখ্যাত ক্রিকেটার আমাকে সাহায্য করেছেন, তাদেরও ধন্যবাদ জানাই।’

৩৯ বছরের কানেরিয়া পাকিস্তানের হয়ে ৬১টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন। অনিল দলপতের পরে দ্বিতীয় হিন্দু ক্রিকেটার হিসেবে তিনি পাকিস্তানের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন। ২৬১টি উইকেটের মালিক কানেরিয়া আগে বলেছিলেন, সত্যিটা তুলে ধরার সাহস তার নেই। কিন্তু এবার মুখ খুলতে দ্বিধা করেননি। তিনি আরও বলেন, শোয়েবের সাক্ষাৎকার বুকে বল জোগাচ্ছে। ক্রিকেটার হিসেবে দেশের হয়ে ঘাম ঝরানোর সময়ে যাঁরা তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতেন, তাদের মুখোশ খুলে দেবেন বলে স্থির করেছেন কানেরিয়া।