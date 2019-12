মুস্তাফিজের জাদুকরী বোলিংয়ে সিলেটকে হারালো রংপুর

স্পোর্টস ডেস্ক : বল হাতে আগে কাজটা করে রেখেছিলেন মুস্তাফিজুর রহমান। দীর্ঘদিন পর জ্বলে উঠেছিলেন তিনি। দুরন্ত গতি, দুর্দান্ত স্লোয়ার-কা’টার ও ভ’য়ং’কর বাউন্সারে সিলেট থা’ন্ডা’র ব্যাটসম্যানদের নাচিয়ে ছেড়েছিলেন ফিজ।

তাতে টা’র্গে’ট নাগালের মধ্যে রেখেছিল রংপুর রে’ঞ্জা’র্স। পরে ব্যাট হাতে তা’ণ্ডব চালালেন ক্যামেরন ডেলপোর্ট ও নাঈম শেখ। তাতে উড়ন্ত জয় তুলে নিয়েছে উত্তরবঙ্গের দলটি। সিলেটকে ৭ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে তারা। এ নিয়ে জয়ের ধারায় ফিরল রংপুর। আর হারের বৃত্তে বন্দি থাকল সিলেট।

জয়ের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ভূমিকাতেই হোঁ’চট খায় রংপুর। এবাদত হোসেনের বলে বোল্ড হয়ে ফেরেন শেন ওয়াটসন। ওয়ানডাউনে নেমে নাঈম শেখকে নিয়ে প্রাথমিক ধা’ক্কা কাটিয়ে ওঠেন ক্যামেরন ডেলপোর্ট। একপর্যায়ে দারুণ মেলবন্ধন গড়ে ওঠে তাদের মধ্যে। দুজনই তোপ দা’গাতে থাকেন। তাতে বনবন করে দলের রানের চাকা।

পথিমধ্যে ফিফটি তুলে নেন ডেলপোর্ট। পরে আরো আ’গ্রা’সী হন তিনি। তাতেই ডেকে আনেন নিজের স’র্বনা’শ। নাভিন-উল হককে আ’ক্র’ম’ণা’ত্মক হয়ে খেলতে গিয়ে প্যাভিলিয়নের পথ ধরেন এ ব্যাটার। ফেরার আগে ২৮ বলে ৬ চার ও ৫ ছক্কায় ৬৩ রানের ঝ’ড়ো ই’নিং’স খেলেন তিনি।

এরপর একই বোলারের বলে তড়িঘড়ি ফেরেন লুইস গ্রেগরি। তবে তাতে সমস্যা হয়নি। ততক্ষণে জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে যায় রংপুর। মোহাম্মদ নবীকে নিয়ে বাকি কাজটুকু সারেন নাঈম। ফিফটির পথে ছিলেন তিনি। তবে সময় স্বল্পতার কারণে তা সম্ভব হয়নি। ৫০ বলে ২টি করে চার-ছক্কায় ৩৮ রানের হার না মানা ইনিংস খেলেন নাঈম। আর ১৮ রানে অপরাজিত থাকেন নবী। ১৮ বল হাতে রেখেই জয়ের বন্দরে নোঙর করে রংপুর।